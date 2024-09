Mehr als die Hälfte der FIFA-Mitgliedsverbände, die über eine geringere finanzielle Kapazität verfügen, konnten ihre Jugend- und Frauennationalmannschaften angemessen ausstatten und mit Hilfe der Forward-Solidaritätsfinanzierung für Reisen und Ausrüstung an zahlreichen internationalen Wettbewerben und Turnieren teilnehmen. Seit dem Programmstart im Jahr 2016 wurden zwei erfolgreiche Phasen abgeschlossen, innerhalb derer mehr als USD 2,8 Milliarden zu einer breiten Palette von Plänen zugewiesen wurden. Die sechs Konföderationen und 211 Mitgliedsverbände erhalten auf diese Weise ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung. Der 2026 endende Vierjahreszyklus umfasst eine Steigerung der Investitionen in die Fussballförderung um fast 30 Prozent und ist eine direkte Folge der Stärkung der Führungsstrukturen und Finanzsituation der neuen FIFA seit 2016. Ein bedeutendes Element der Investitionen wird das Ziel der FIFA, die Anzahl an weiblichen Fussballern weltweit im kommenden Zyklus auf 60 Millionen zu erhöhen, unterstützen. "Mit der Lancierung des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms ist die FIFA in eine neue Ära der weltweiten Fussballförderung eingetreten, die jetzt in ihren dritten Zyklus geht", so FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Es ist entscheidend, dass wir unser Engagement jetzt verstärken, um das Wachstum des Fussballs auf ein stärkeres Fundament zu stellen." "Der neue Zyklus wird höhere Investitionen, eine größere Wirkung durch das Erreichen von Fussballentwicklungszielen sowie eine kontinuierliche Aufsicht bieten, damit alle Mittel zweckmäßig genutzt werden", so Infantino weiter. "Wir haben unsere Fördermittel in diesem Bereich um das Siebenfache erhöht, obwohl sich unsere Einnahmen nicht um das Siebenfache erhöht haben. Bei der FIFA, die seit 2016 ein neues Gesicht hat, fließen die Gelder dahin, wo sie hinfließen sollten, nämlich zurück in den Fussball."