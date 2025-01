Spezifische Projekte

Ausgewählte AFC-Geschichten

Bhutan

Ein weiteres Spielfeld befindet sich in Samtse, wo Anfang des Jahres 2019 das erste Samtse-Fussballturnier mit neun Teams stattfand, einige davon aus dem benachbarten Indien. Die beiden verbleibenden sind in der Landeshauptstadt Thimphu zu finden. Mit ihrer modernen Ausstattung leisten die Anlagen einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung im Land. Das dritte Spielfeld wurde in Thimphu im Royal Thimphu College angelegt und wird auch für BFF-Pflichtspiele genutzt. Die Arbeiten am vierten Spielfeld auf der Bebena-Anlage in Thimphu verzögerten sich aufgrund der COVID-19-Pandemie, wurden inzwischen aber auch abgeschlossen, sodass das Spielfeld nun der Fussballgemeinschaft zur Verfügung steht. Die Beteiligung am Fussball ist in Bhutan gestiegen, was sich auch an mehr Trainingsstunden zeigt, wovon sowohl die Klubs als auch die Nationalteams erheblich profitieren.