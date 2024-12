Argentinien beendet 2024 an der Spitze, Angola im Aufwind

Weitere zehn der insgesamt 211 Nationalteams beenden das Jahr mit einer Rangverbesserung: Gambia (125, plus 1), Indien (126, plus 1), die Salomoninseln (147, plus 1), Lesotho (149, plus 1), Singapur (160, plus 1), Kuba (163, plus 1), St. Lucia (167, plus 1), Malta (168, plus 1), Amerikanisch-Samoa (187, plus 1) und Gibraltar (196, plus 1).