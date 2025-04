Spanien neu auf Platz zwei

Panama (33, plus 3) als unterlegener Finalist hat ebenfalls Boden gut gemacht. Auf dem Vormarsch sind ferner Norwegen (38, plus 5), Tschechien (39, plus 3) und die Elfenbeinküste (41, plus 5). Paraguay (48, plus 5) und Tunesien (49, plus 3) figurieren nach mehrmonatiger Abwesenheit ausserdem wieder in den Top 50. Weitere Aufsteiger sind Slowenien (51, plus 4), Bosnien und Herzegowina (70, plus 4), Gabun (79, plus 5), die Kirgisische Republik (103, plus 4), Vietnam (109, plus 5), Simbabwe (116, plus 5), Sierra Leone (124, plus 5), die Philippinen (146, plus 4) und Eswatini (155, plus 4).Den grössten Sprung machte aber Myanmar (162, plus 7).