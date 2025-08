Argentinien vergrössert Vorsprung, Guinea-Bissau, Aruba und Albanien rücken vor

159 Länderspiele im September

Weltmeister Argentinien mit perfektem Start in die Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Albanien, Guinea-Bissau und Aruba unter den Aufsteigern

Dank Erfolgen über Ecuador (1:0) und Bolivien (3:0) in der Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kann sich Argentinien (1) an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste behaupten. Erster Verfolger bleibt Frankreich (2), das aber durch die Niederlage im Testspiel gegen Deutschland (1:2) etwas an Boden verloren hat.

Brasilien (3), England (4) und Belgien (5) halten ihre jeweilige Position in den Top 5, die damit seit der letzten Ausgabe der Weltrangliste im Juli 2023 unverändert bleiben. Es folgen Kroatien (6), die Niederlande (7) und Portugal (8, plus 1), das als einziges Team in den Top 10 einen Platz gutmacht. Einen Rang eingebüsst hat dafür Italien (9, minus 1) nach dem Stolperer gegen Nordmazedonien (1:1) in der Qualifikation zur UEFA EURO 2024. Komplettiert werden die Top 10 durch Spanien (10).

Dahinter gibt es deutlich mehr Verschiebungen. So liegen auf den Rängen 11 bis 50 nicht weniger als 17 Teams, die sich um mindestens einen Platz verbessert haben. Gleich vier Ränge gewinnen Österreich (25, plus 4) und Ungarn (32, plus 4), während sich Mali (49, plus 2) und die Elfenbeinküste (50, plus 2) über ihre Rückkehr in die Top 50 freuen dürfen.

Durch Niederlagen gegen Slowenien (2:4) und Kasachstan (0:1) wurde Nordirland (74, minus 10) zum grössten Absteiger im Klassement. Belarus (105, minus 7) fällt aus den Top 100, in die dafür Trinidad und Tobago (98, plus 4), Mauretanien (99, plus 2) und Kasachstan (100, plus 4) vorstossen.

Spitzenreiter Argentinien (unverändert) Aufsteiger in die Top 10 - Absteiger aus den Top 10 - Spiele insgesamt 159 Team mit den meisten Spielen Madagaskar (4 Spiele) Grösster Aufsteiger nach Punkten Albanien (plus 20,08 Punkte) Grösster Aufsteiger nach Rängen Aruba, Guinea-Bissau (plus 6 Ränge) Grösster Absteiger nach Punkten Nordirland (minus 27,97 Punkte) Grösster Absteiger nach Rängen Nordirland (minus 10 Ränge) Neu rangierte Teams - Nicht mehr rangierte Teams - Inaktive Teams (nicht rangiert) Amerikanisch-Samoa, Eritrea, Samoa, Tonga

Insbesondere dank eines Erfolgs über Polen (2:0) gelingt Albanien (62, plus 3) die grösste Verbesserung nach Punkten (plus 20,08). Nach Rängen machen Guinea-Bissau (106, plus 6) und Aruba (193, plus 6) am meisten Boden gut.

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.