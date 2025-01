FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Januar 2025)

FIFA Forward: Meilenstein für Simbabwe - neuer Bus für Sambia

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Wichtiger Meilenstein für Simbabwe dank FIFA Forward

Der simbabwische Fussballverband saniert dank der finanziellen Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm das ZIFA-Villages in Mt Hampden und hat im Januar über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert. Die Renovierungsarbeiten umfassen den Bau eines technischen Zentrums, eines Schlafsaals, Umkleidekabinen am Spielfeldrand und Tiefbauarbeiten im Freien.

"Wir freuen uns, den Beginn der Sanierung des ZIFA-Villages bekannt geben zu können. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des Engagements des Verbandes zur Verbesserung der Fussballinfrastruktur in Simbabwe. Das im Rahmen des FIFA-Forward-Programms finanzierte Projekt beginnt mit Phase I, die sich auf die Renovierung des Internats und die Umwandlung des technischen Zentrums in ein modernes Bürogebäude und einen Konferenzraum konzentrieren wird."

Guam setzt auf das FIFA-Talentförderprogamm

Um die Entwicklung von Elite-Jugendspielern weiter zu fördern, setzt der Fussballverband von Guam (GFA) auf die technische und finanzielle Unterstützung durch die FIFA im Rahmen des Talentförderungsprogramms (TDS). Guam gehörte zu den ersten FIFA-Mitgliedsverbänden, die im Rahmen des FIFA-Talentförderungsprogramms im Jahr 2022 eine Finanzierung beantragten, später wurden der GFA zusätzliche Mittel bewilligt, um einen FIFA-Talentcoach in Guam einzusetzen. FIFA-Talentcoach Philip Neiland wurde ab November 2024 für zwei Jahre nach Guam berufen, um die Trainer der GFA in allen Aspekten der Elite-Nachwuchsförderung zu unterstützen. "Das FIFA-Talentförderungsprogramm wird die Nationale Akademie des Fussballverbandes von Guam mit Unterstützung der FIFA und des Talent Coaches erheblich verbessern. Diese Initiative wird die GFA dabei unterstützen, junge potenzielle Fussballtalente im Jungen- und Mädchenbereich zu finden, auszubilden und sicherstellen, dass die Spieler in einem leistungsstarken Umfeld trainieren, so dass sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und sich auf natürliche Weise weiterentwickeln können, um die Nationalmannschaften von Guam in internationalen Wettbewerben zu vertreten", so Ross Awa, Technischer Direktor des Verbandes.

Sambia: FIFA Forward finanziert Bus für Nationalmannschaften

Der sambische Fussballverband (FAZ) hat das neue Jahr mit der offiziellen Enthüllung eines modernen, hochmodernen Busses für die Nationalmannschaften eingeläutet, mit dem die logistischen Herausforderungen im sambischen Fussball angegangen werden sollen.

Der Bus, der im Rahmen des FIFA-Forward-Programms mit 428.187,32 US-Dollar finanziert wurde, soll den Nationalmannschaften einen zuverlässigen und komfortablen Transport für lokale und internationale Einsätze bieten. Bei der feierlichen Enthüllung im Football House, an der auch der FIFA-Vertreter David Fani teilnahm, hob FAZ-Präsident Andrew Kamanga die Bedeutung des neuen Busses für die Verbesserung der Arbeit der sambischen Nationalmannschaften hervor.

„Es hätte keinen besseren Weg ins Jahr 2025 geben können als den, den wir im neuen Jahr beschreiten. Was wir heute erleben, ist die Fortsetzung des progressiven Kurses, den wir 2024 eingeschlagen haben. Das Projekt, das wir heute vorstellen, steht für eine echte Entwicklung des Fussballs, da es sofortige Auswirkungen hat“, sagte FAZ-Präsident Andrew Kamanga bei der Präsentation.

Neuer Eintrag in die Geschichtsbücher

In Australien wurde Geschichte geschrieben. In der Partie zwischen den Western Sydney Wanderers und dem Macarthur FC wurde zum ersten Mal ein Spiel der A-League (Männer) von einer rein weiblichen Schiedsrichtergruppe geleitet. Für das Spiel zuständig waren Casey Reibelt (Schiedsrichterin), Emma Kocbek (Schiedsrichterassistentin ), Maddy Allum (Schiedsrichterassistentin ), Rebecca Durcau (Vierte Offizielle), Kate Jacewicz (VAR) und Joanna Charaktis (VAR-Assistentin).

Good Governance in Paris

Die europäischen Mitgliedsverbände trafen sich am 23. und 24. Januar in Paris, um das FIFA-Exekutivprogramm für Good Governance abzuschließen. Es handelte sich um das sechste und letzte Modul eines Schulungsprogramms, das bis dahin online stattgefunden hatte und den teilnehmenden Führungskräften helfen sollte, die Arbeitsweise ihrer Verbände mit Hilfe der Expertise der FIFA und ihrer Referenten zu verbessern.

Diese europäische Ausgabe bildete den Abschluss eines ersten Zyklus von Executive-Programmen, die auf allen Kontinenten im Rahmen des FIFA-Campus angeboten werden, der alle Ausbildungsangebote der FIFA unter einem Dach zusammenfasst. Im März 2025 wird ein neuer Zyklus beginnen, um anderen Mitgliedsverbänden auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, von diesem Programm zu profitieren.

DFB feiert 125-jähriges Jubiläum

Am 28. Januar 1900 wurde in Leipzig der Deutsche Fussball-Bund gegründet. Fast auf den Tag genau 125 Jahre später feierte der DFB am Gründungstag sein 125-jähriges Jubiläum. In seiner langjährigen Geschichte gewannen die Frauen- und Männer-Nationalmannschaften des DFB sechs Weltmeister- und elf Europameistertitel.

Einer der Ehrengäste der Jubiläumsfeier war FIFA-Präsident Gianni Infantino, der über seine ersten Erfahrungen mit dem deutschen Fussball sprach, und wie dieser seine Liebe zum Spiel geprägt hat. "Der deutsche Fussball hat mich geprägt. In meiner Jugend hatte ich immer das deutsche Fussballmagazin 'Kicker' in meiner Schultasche dabei… Aus diesem Grund liebe ich den Fussball weltweit, und natürlich in Deutschland", so Infantino. "Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des DFB, Präsident Bernd Neuendorf, dem Präsidium, den Fans, den Vereinen, den Teams, den Spielern und Spielerinnen, den Legenden, den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen sowie allen, die zum deutschen Fussball beitragen."

Letztes Modul des FIFA-Executive-Programms zur Erwirtschaftung von Einnahmen

Das FIFA-Executive-Programm zur Erwirtschaftung von Einnahmen für Asien und Ozeanien wurde mit einem dreitägigen Präsenzmodul in Jakarta, Indonesien, (13.-15. Januar 2025) erfolgreich abgeschlossen. Es handelte sich um das sechste und letzte Modul des Programms, nachdem zuvor bereits fünf Online-Sitzungen stattgefunden hatten, und markierte einen weiteren Meilenstein im Engagement der FIFA für die Entwicklung von Kapazitäten und die Ausbildung durch den FIFA Campus. An dem Programm nahmen Vertreter von zehn Mitgliedsverbänden aus Asien und Ozeanien teil, Sie hatten die einmalige Gelegenheit, von einer hochkarätigen Gruppe von Gastrednern zu lernen, die ihr Fachwissen und ihre Ansichten zu verschiedenen Aspekten der Einnahmengenerierung im Fussball weitergaben.

"Die Sitzungen waren aufschlussreich und persönlich wertvoll. Sie boten eine großartige Plattform, um mit führenden Fußballern aus Asien, Ozeanien und der ganzen Welt in Kontakt zu treten, Ideen auszutauschen und Netzwerke aufzubauen. Ich schätze die Bemühungen der FIFA sehr, dieses Programm zu einem solchen Erfolg zu machen", beschreibt Cassandra Jeremiah, Marketing- und Sponsoring-Managerin des malaysischen Fussballverbandes.

Schiedsrichter erhalten ihr FIFA-Abzeichen

In Utrecht erhielten die Schiedsrichter und Assistenzschiedsrichter, die 2025 die Niederlande auf den internationalen Plätzen vertreten werden, ihre FIFA-Ausweise. Das Treffen ist ein fester Bestandteil des jährlichen Wintertrainingslagers für Schiedsrichter im Profifussball. Auf der Veranstaltung diskutierten Moderator Wytse van der Goot und Raymond van Meenen, Manager für Schiedsrichterangelegenheiten, mit mehreren Gästen über verschiedene Fragen des Schiedsrichterwesens.

In Österreich wurden 33 Schiedsrichter/Innen das FIFA-Abzeichen überreicht. Am Tag, bevor es für die Elite-Referees in das diesjährige Trainingslager nach Belek ging, wurden die prestigeträchtigen FIFA-Badges für das Jahr 2025 verliehen. Im Laufe des erfolgreichen Abends konnten auch fünf Neuzugänge vorgestellt werden, die ihr FIFA-Wappen entgegengenommen haben.

Der malaysische Fussballverband (FAM) gab ebenfalls bekannt, dass das Internationale Schiedsrichtergremium der FIFA insgesamt 23 lokale Schiedsrichter ausgewählt hat, die in diesem Jahr als FIFA-Schiedsrichter registriert werden sollen.

Ebenso haben sieben Spieloffiziellen der Schiedsrichtervereinigung von San Marino ihren Status als FIFA-Schiedsrichter und -Assistenten behalten.