FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Die FIFA muss jedem Chancen geben“

„Die FIFA muss bei all ihrem Tun global denken“, erklärte der FIFA-Präsident im Anschluss an die Auslosung in Miami. „Die FIFA muss den gesamten Globus einbeziehen. Sie muss weltweit für alle Möglichkeiten und Chancen schaffen, und genau das erreichen wir mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.“

„Diese Trophäe wurde für die nächsten 100 Jahre geschaffen“, so Infantino. „Es ist eine innovative Trophäe. Es ist eine Sporttrophäe, die in der ganzen Welt einmalig ist. Sie kann mit vielen Details aufwarten, darunter natürlich die Namen aller Mitgliedsländer der FIFA, alle Konföderationen, die ganze Geschichte des Fussballs in 13 unterschiedlichen Sprachen, die Position der Planeten am Eröffnungstag der [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft.“