Vertrag zwischen DAZN und der FIFA zur exklusiven weltweiten Übertragung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ auf frei verfügbaren Kanälen

Anpfiff zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ist am Sonntag, 15. Juni 2025, im Hard-Rock-Stadion in Miami. Mit dabei sind die 32 besten Klubs der Welt. Gespielt wird während 29 Tagen in zwölf Städten in den USA. Höhepunkt ist am Sonntag, 13. Juli 2025, das Finale im MetLife-Stadion in New York/New Jersey.