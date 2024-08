Gianni Infantino würdigt Fortschritte auf den Salomon-Inseln

FIFA-Forward-Programm zentral für die Entwicklung in diesem fussballbegeisterten Land

Im Zentrum der Gespräche in der französischen Hauptstadt stand das historische Qualifikationsturnier Ozeaniens für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ . Die Salomon-Inseln werden im Oktober und November 2024 auf Fidschi, Neukaledonien und Papua-Neuguinea treffen. Die ersten beiden Teams dieser Gruppe qualifizieren sich für die dritte Runde.

Erstmals überhaupt hat die ozeanische Fussballkonföderation (OFC) einen direkten Startplatz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Nachdem die OFC dank dem vergrösserten Teilnehmerfeld ein garantiertes WM-Ticket hat und sich über das interkontinentale FIFA-Play-off-Turnier gar noch ein zweites sichern kann, ist die Begeisterung in der Region gross.

„Der Fussball hat auf den Salomon-Inseln enorme Fortschritte gemacht. Es war mir deshalb heute hier in Paris eine Freude, dem Präsidenten des Fussballverbands der Salomon-Inseln, Donald Marahare, zur Arbeit seines Teams unter seiner Führung zu gratulieren“, erklärte Präsident Infantino.

„Ich habe ihm und den Salomon-Inseln auch viel Glück für die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 gewünscht. Da jede Konföderation so viele Startplätze hat wie nie zuvor, haben mehr Teams grosse Chancen, bei der bislang inklusivsten WM ihr Debüt zu geben.“

„Ich habe die Salomon-Inseln im letzten Jahr besucht und gesehen, wie gross dort die Begeisterung der Menschen für den Fussball ist. Mit den Fortschritten auf und neben dem Platz wird die Begeisterung zweifellos weiter steigen. Der SIFF leistet beeindruckende Arbeit bei der Förderung des Frauenfussballs. Mit Freude habe ich vernommen, was zuletzt geleistet wurde. Wir haben auch darüber gesprochen, wie das FIFA-Forward-Programm Entwicklungsprojekte unterstützt“, fügte der FIFA-Präsident hinzu.

Next

Dank der FIFA-Entwicklungsarbeit erlebt der Frauenfussball im Land einen unglaublichen Popularitätsschub. Mit Rang zwei in der Ozeanienqualifikation für das Olympische Fussballturnier der Frauen 2024 in Paris hat das Frauennationalteam einen Durchbruch erzielt und rangiert in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste nun auf Platz 88. Im März 2024 hat das Land zudem mit Erfolg die OFC Women’s Champions League veranstaltet.