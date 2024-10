Gianni Infantino lobt Verdienste der Hyundai Motor Group um den Fussball

Empfang des FIFA-Präsidenten am Hauptsitz der Hyundai Motor Group in Seoul (Republik Korea)

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei seinem Besuch am Hauptsitz der Hyundai Motor Group (HMG) in Seoul (Republik Korea) deren Verdienste um den Fussball gewürdigt.

Am 25. Mai 2023 wurde die Partnerschaft mit den HMG-Tochtergesellschaften HMC und Kia als offizielle FIFA-Mobilitätspartner bis 2030 verlängert und auf zwei weitere HMG-Tochtergesellschaften, Boston Dynamics und Supernal, erweitert. Die Partnerschaft umfasst mehrere prestigeträchtige FIFA-Wettbewerbe, einschliesslich der vergrösserten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA.

Erster Programmpunkt des FIFA-Präsidenten war am Montag, 28. Oktober, ein Besuch am Hauptsitz des Fussballverbands der Republik Korea (KFA). Danach folgten Gespräche mit Kim Kwang-guk, dem Geschäftsführer von K-League-Meister Ulsan HD. Der Klub wird nächstes Jahr an der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ teilnehmen, die vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Städten in den USA ausgetragen wird.