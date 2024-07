Gianni Infantino lobt Entwicklung des aserbaidschanischen Fussballs in Sitzung mit Verbandspräsident Najaf

Rovshan Najaf, Präsident des aserbaidschanischen Fussballverbands, traf Gianni Infantino in Paris

Aserbaidschanischer Fussballverband führte mit Unterstützung von FIFA Forward Video-Schiedsrichterassistenten ein und eröffnete neue Fussballakademie

Aserbaidschan trug im März Spiele der FIFA Series™ aus

Während eines Treffens mit Rovshan Najaf, dem Präsidenten des aserbaidschanischen Fussballverbands (AFFA), lobte Gianni Infantino Aserbaidschans Bemühungen, den Fussball im Land weiterzuentwickeln. Der FIFA-Präsident sagte bei der Sitzung im FIFA-Büro in Paris, die AFFA habe ausgezeichneten Nutzen aus dem FIFA-Forward-Programm gezogen, und sprach Najaf seinen Dank für die Ausrichtung der FIFA Series 2024™ im März aus, welche Mitgliedsverbänden ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten eröffnen soll.

„Der aserbaidschanische Fussballverband macht gewaltige Fortschritte bei der Entwicklung des Fussballs im Land, welches ich vor einigen Jahren selbst besuchen durfte“, so Infantino. „Wir führten ein sehr offenes und produktives Gespräch über eine Vielzahl von Themen, insbesondere den Jugend- und Frauenfussball, und erwogen Möglichkeiten, mehr Menschen in Aserbaidschan zum Fussballspielen zu bewegen und das Interesse am Sport zu fördern. Ich dankte dem aserbaidschanischen Fussballverband für die Ausrichtung der FIFA Series im März dieses Jahres.“ „Mit der Unterstützung von FIFA Forward konnte Aserbaidschan einige wichtige Initiativen umsetzen, darunter die Einführung von Video-Schiedsrichterassistenten im nationalen Fussball und die Errichtung der Fussballakademie Turan Tovuz. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Fussballverband an weiteren Projekten zu arbeiten.“ „Ich wünschte Herrn Najaf alles Gute und sicherte ihm die Unterstützung der FIFA für die Zukunft zu.“

Najaf sagte, die AFFA würde ihre Zusammenarbeit mit der FIFA fortsetzen: „Wir wissen all die Programme und Initiativen der FIFA zu schätzen. Daher sind wir bestrebt, uns verstärkt an FIFA-Aktivitäten und -Programmen zu beteiligen.“ „Natürlich sind wir daran interessiert und arbeiten bereits aktiv daran, den Fussball in Aserbaidschan voranzubringen, aber als Teil der FIFA-Familie, die viele Länder, viele Nationen vereint, müssen wir Hand in Hand arbeiten, um den Sport noch weiter zu entwickeln, ihn inklusiver zu machen und allen, die Fussball spielen oder schauen wollen, Möglichkeiten dazu zu bieten.“