Gianni Infantino lobt bei Treffen mit Vadims Ļašenko Fortschritte des lettischen Fussballs

Treffen mit dem Präsidenten des lettischen Fussballverbands in Paris

Lancierung von „Football for Schools“ 2023

Infantino: LFF leistet gute Arbeit mit FIFA-Forward-Mitteln

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Amtskollegen vom lettischen Fussballverband (LFF) am Mittwoch in der FIFA-Niederlassung in Paris empfangen. Gesprächsthema waren unter anderem die beträchtlichen Fortschritte des lettischen Fussballs mithilfe von Beiträgen aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm.

„Es war gut, dass ich mich hier in der FIFA-Niederlassung in Paris erneut mit dem Präsidenten des lettischen Fussballverbands treffen konnte“, so Infantino.

„Wir haben über die Bedeutung von Investitionen in die Fussballinfrastruktur gesprochen, und ich habe mit Freude erfahren, dass der lettische Fussballverband kürzlich ein Grundstück für den möglichen Bau eines neuen Stadions erhalten hat. Ein weiteres Gesprächsthema war das „Football for Schools“-Programm, das letztes Jahr in Lettland angelaufen ist, und die grosse Bedeutung des Fussballs im Bildungswesen.“

Letztes Jahr haben 45 Sportlehrer aus dem ganzen Land die Schulung für Trainerausbilder des „Football for Schools“-Programms absolviert.

Der LFF will die Fussballentwicklung im Land weiter vorantreiben, indem er sich dafür engagiert, dass der Fussball zu Lettlands beliebtestem Frauensport wird. Darüber hinaus wird die Sportart in den Sportlehrplan der Schulen integriert.

„Der LFF leistet hervorragende Arbeit. Davon konnte ich mich bei einem Besuch in Lettland 2021 selbst überzeugen. Wir haben uns auch angeschaut, wie das FIFA-Forward-Programm am besten für die Fortsetzung dieser hervorragenden Arbeit genutzt werden kann“, so Infantino.

„Darüber hinaus habe ich Präsident Ļašenko zu seiner Wiederwahl im Frühjahr gratuliert und ihn wissen lassen, dass wir weiterhin gemeinsam an der Fussballentwicklung in seinem schönen Land arbeiten werden.“