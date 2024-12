Gianni Infantino über die wichtige Rolle von Strategie für die Zukunft des karibischen Fussballs

Ansprache bei dreitägigem Modul des FIFA-Executive-Programms zu strategischer Planung und Umsetzung in der FIFA-Niederlassung in Miami (USA)

„Ich habe gern Zeit mit den Teilnehmern des FIFA-Campus in Miami verbracht, um ihnen die Vision der FIFA näherzubringen. Wir wollen jedem einzelnen FIFA-Mitgliedsverband grösstmögliche Unterstützung dabei bieten, den lokalen Fussball effektiv zu fördern“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino in seiner Ansprache an die Vertreter der MV aus der Karibik-Region bei einer Zusammenkunft in Miami (USA).