Gianni Infantino: Der Frauenfussball in Südamerika hat einen enormen Aufschwung erlebt

FIFA-Präsident spricht bei FIFA-Regionalseminar für Frauenfussball in Bogotá

Alle zehn südamerikanischen FIFA-Mitgliedsverbände sind beim Seminar dabei

Gianni Infantino besucht anschliessend das Endspiel der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™

Der Frauenfussball in Südamerika hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt, wenngleich die Spielmöglichkeiten für Mädchen und Frauen überall auf dem Kontinent noch weiter ausgebaut werden müssen. Das sagte Gianni Infantino bei einer Veranstaltung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Dort sprach der FIFA-Präsident im Rahmen des FIFA-Regionalseminars für Frauenfussball, an dem Vertreter der zehn südamerikanischen FIFA-Mitgliedsverbände teilnahmen. Das Seminar fand parallel zur K.-o.-Phase der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kolumbien statt.

Im Anschluss wohnte Gianni Infantino dem Endspiel im Nemesio-Camacho-El-Campín-Stadion bei und sah, wie die DVR Korea durch ein 1:0 gegen Japan ihren dritten Titel bei einer U-20-WM feierte. Danach nahm der FIFA-Präsident an der Siegerehrung teil.

Das Seminar ähnelte jenem, dass im November 2023 in Jakarta (Indonesien) für die asiatischen FIFA-Mitgliedsverbände veranstaltet wurde, und brachte verschiedener Vertreter des Frauenfussballs des Kontinents zusammen. „Der Frauenfussball in Südamerika erlebt einen unglaublichen Aufschwung. Wir alle wissen, wie viel Liebe und Leidenschaft der gesamte Kontinent für den Fussball hat. Der Fussball ist tief im Herzen Südamerikas verankert“, so Gianni Infantino.

„Unsere Aufgabe ist es, diese Liebe und Leidenschaft in Erfolge umzuwandeln und Veranstaltungen zu organisieren, die Mädchen auf dem gesamten Kontinent mehr Spielmöglichkeiten eröffnen. Schliesslich sollen sie überall in Südamerika die Möglichkeit haben, Fussball auf lokaler, regionaler und letztlich auch globaler Ebene zu spielen. Das hat für uns Priorität.“

Gianni Infantino nimmt am regionalen Seminar für Frauenfussball in Bogota teil Previous 01 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 02 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 03 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 04 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 05 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 06 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 07 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 08 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar 09 / 09 President of FIFA Gianni Infantino Attends Regional Women's Football Seminar Next

Der Fussball in Südamerika ist in eine spannende Phase eingetreten, die mit der erstmaligen Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ auf dem Kontinent ihren vorläufigen Höhepunkt finden wird. Bei der Auflage 2027 werden die 32 weltbesten Teams in Brasilien um die WM-Krone spielen.

„Wir stehen in den Startlöchern, um nicht nur Brasilien, sondern ganz Südamerika im Jahr 2027 und weit darüber hinaus erstrahlen zu lassen“, so Gianni Infantino, der am Ende des Seminars allen Teilnehmern Urkunden überreichte. „Haben Sie den Mut, bei der Rückkehr in Ihre Heimatländer Veränderungen voranzutreiben und die Ideen umzusetzen, die Sie hier bei diesem Seminar diskutiert haben. Sie wissen, dass Sie nicht allein sind. Sie alle haben die volle Rückendeckung der FIFA.“

Bei seinem Besuch des Eröffnungsspiels der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ zwischen der Gastgebernation und Australien sprach der FIFA-Präsident von einer aussergewöhnlichen Gelegenheit, die das Turnier den Spielerinnen bietet.

„Wir wissen nicht, ob jede dieser Fussballerinnen ihre Laufbahn fortsetzen wird. Sicherlich werden einige aufhören. Aber diese jungen Frauen werden allesamt die Emotionen und Erfahrungen weitertragen. Sie werden eines Tages ihren Kindern und Enkelkindern davon erzählen, dass sie beim Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft vor 35 000 frenetischen Fans auf dem Rasen standen“, so Gianni Infantino weiter.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht das Finale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024 Previous 01 / 13 President of FIFA Gianni Infantino applauds during the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 02 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 03 / 13 President of FIFA Gianni Infantino during the medal ceremony after the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 04 / 13 President of FIFA Gianni Infantino shakes hands with referee Maria Sole Ferrieri Caputi 05 / 13 FIFA President Gianni Infantino during the medal ceremony after Korea DPR won the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 06 / 13 FIFA President Gianni Infantino during the medal ceremony after Korea DPR won the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 07 / 13 Ri Song Ho, Head Coach of Korea DPR, receives the winner's medal from President of FIFA Gianni Infantino 08 / 13 President of FIFA Gianni Infantino (2L) attends with President of the Colombian Football Federation Ramón Jesurún (L), President of JFA Tsuneyasu Miyamoto (2R), President of CONMEBOL Alejandro Dominguez (R) 09 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 10 / 13 President of FIFA Gianni Infantino and President of CONMEBOL Alejandro Dominguez greet Radamel Falcao 11 / 13 President of FIFA Gianni Infantino greets René Higuita during the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 12 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final 13 / 13 President of FIFA Gianni Infantino attends the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final Next

Das Turnier in Kolumbien wurde infolge der Bemühungen der FIFA, mehr Spielmöglichkeiten zu schaffen, erstmals mit 24 Teams ausgetragen. Darüber hinaus wurde versuchsweise die Videounterstützung eingesetzt, eine vereinfachte und erschwinglichere Variante des Systems mit Video-Schiedsrichterassistenten (VAR).

Im Anschluss an die Medaillenvergabe, die unmittelbar nach dem Finale stattfand, bedankte sich der FIFA-Präsident bei den Organisatoren und den 24 teilnehmenden Teams für ein denkwürdiges Turnier.