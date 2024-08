GFA-Präsident lobt Förderung des afrikanischen Fussballs durch Infantino

Treffen von Kurt Okraku, Präsident des ghanaischen Fussballverbands, mit Gianni Infantino in Paris

Okraku: FIFA-Präsident ist Vorreiter der Fussballförderung in Afrika

Unterstützung Ghanas über das FIFA-Forward-Programm und das FIFA-Talentförderprogramm

Der Präsident des ghanaischen Fussballverbands (GFA), Kurt Okraku, hat nach einem Treffen mit dem FIFA-Präsidenten in Paris (Frankreich) dessen Initiativen zur Förderung des afrikanischen Fussballs gepriesen.

Gianni Infantino erklärte seinerseits, der GFA engagiere sich sehr für die Weiterentwicklung des Fussballs in der westafrikanischen Nation sowie für die Erhöhung der Teilnehmerzahlen – insbesondere bei den Frauen – und setze alles daran, die durch die FIFA bereitgestellte Unterstützung optimal zu nutzen.

„Ich habe ihn dazu beglückwünscht, dass der ghanaische Fussballverband das FIFA-Forward-Programm hervorragend einsetzt, beispielsweise kürzlich für den Ausbau des Ghana Soccer Centre of Excellence“, erklärt Infantino im Anschluss an die Sitzung in der FIFA-Niederlassung. „Präsident Okraku hat mir auch erklärt, wie Ghana vom FIFA-Talentförderprogramm profitiert, über das jeder, der Fussball spielen will, die Chance bekommt zu glänzen. Ausserdem hat er mir über den neuesten Stand des Engagements für eine grössere Beteiligung von Frauen an unserem Sport berichtet.“

„Ghana ist auf jeden Fall eine Fussballnation. Davon konnte ich mich bei einem Besuch vor einigen Jahren selbst überzeugen. Der GFA engagiert sich mit sehr viel Einsatz dafür, dass mehr junge Menschen im Land Fussball spielen können. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer hervorragenden Zusammenarbeit und auf Ghanas Teilnahme an künftigen FIFA-Turnieren.“

Ghana zählt zu den Teilnehmern am FIFA-Talentförderprogramm (TDS) und hat im Juni 2024 ein TDS-Seminar für zehn afrikanische Mitgliedsverbände veranstaltet.

Im Rahmen des Ausbaus des Ghana Soccer Centre of Excellence – Trainingszentrum für die Nationalteams des GFA in Prampram – wurde unter anderem eine neue Flutlichtanlage installiert, die im April 2024 in Betrieb genommen wurde. Die Arbeiten an einer Unterbringungseinrichtung für die Nationalteams mit 40 Betten sind weit fortgeschritten. Auch die Anlage eines weiteren Kunstrasenplatzes ist kurz vor der Fertigstellung.

„Die FIFA hat unter der Führung ihres Präsidenten eine Vorreiterrolle bei der Fussballförderung übernommen, insbesondere in Afrika. Für uns war der Kontakt immer wichtig, um zu beleuchten, wie weit wir gekommen sind, wie gut wir unsere Sache machen und was wir tun müssen, um noch viel, viel besser zu werden“, so Okraku.

„Der Präsident bringt ganz deutlich zum Ausdruck, was getan werden muss. Als Verbandspräsident habe ich auch eine klare Vorstellung von der Vision der FIFA, die wir teilen“, erklärt er.

Kurt Okraku, Präsident des ghanaischen Fussballverbands 01:49

Laut Okraku ist der ghanaische Fussball wieder im Aufwind. „Wir haben mehr Jugendwettbewerbe eingeführt, mehr Jugendnationalteams ... Alle unsere nationalen Wettbewerbe laufen wieder planmässig. Deshalb sind die Aussichten meiner Meinung nach sehr gut“, so Okraku weiter.