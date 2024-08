Gespräche der Republik Korea und der FIFA über die soziale Rolle des Fussballs

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den Präsidenten des Fussballverbands der Republik Korea (KFA), Chung Mong-gyu, in der FIFA-Niederlassung in Paris empfangen. Thema war u. a. die soziale Bedeutung des Fussballs.

Die nächste Ausgabe der Obdachlosen-WM findet vom 21. bis zum 28. September in Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea, statt. Der Wettbewerb wird damit erstmals in Asien ausgetragen.

„Der Fussball ist für alle unglaublich wichtig, besonders für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Der Fussball kann das Leben und die Lebensumstände verändern und so eine wertvolle Hilfe sein. Ich bin der FIFA für diese Initiative sehr dankbar. Es ist eine grosse Ehre, diese wichtige Veranstaltung in Korea durchzuführen“, erklärte Chung Mong-gyu.

Während der Sitzung berichtete Chung Mong-gyu auch über die Entwicklung des Fussballs in seinem Land und verwies auf einen besonderen Meilenstein. „Die Fangemeinde in Korea wächst rasant. Der Fussball war bisher traditionell ein Männersport, doch nun entdecken auch immer mehr Frauen den Sport. Das ist ein sehr interessantes neues Phänomen in Korea.“

2024 nimmt die Republik Korea sowohl an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ in Kolumbien als auch an der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ in der Dominikanischen Republik teil.