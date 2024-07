Erster garantierter WM-Startplatz für Ozeanien für den FIFA-Präsidenten eine grosse Chance

Chance für ozeanische Teams, bei der nächsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein

OFC erstmals mit einem garantierten WM-Startplatz für 2026

Inklusivste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams und drei Austragungsländern (Kanada, Mexiko und USA)

Nach der ozeanischen Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ist FIFA-Präsident Gianni Infantino überzeugt, dass die Mitglieder der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) die jungen Menschen in der Region im Rennen um den ersten automatischen Startplatz für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ inspirieren werden.

Von den elf OFC-Mitgliedern, die erstmals seit der Qualifikation für die WM 2018 wieder vollzählig an den Start gehen, hat sich bislang nur Neuseeland für eine WM-Endrunde (1982 und 2010) qualifiziert. Bisher führte die Qualifikation für OFC-Mitglieder einzig über Entscheidungsspiele gegen Teams anderer Konföderationen.

Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die mit 48 Teams und drei Austragungsländern (Kanada, Mexiko und USA) grösser denn je sein wird, haben die OFC-Mitglieder einen Startplatz auf sicher.

„Nur eines der Teams bei dieser Auslosung hat schon einmal an einer Männer-WM teilgenommen. Dank dem vergrösserten Turnierformat können alle anderen davon träumen, sich erstmals zu qualifizieren“, sagte der FIFA-Präsident in einer bei der Auslosung eingespielten Videoansprache. „Diese Qualifikationsspiele werden junge Menschen in ganz Ozeanien inspirieren und können die Menschen mithilfe des Fussballs zusammenbringen.“

Die Qualifikation beginnt im September, wenn die vier Teams, die in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste von Juli 2024 am schlechtestes klassiert sind, im K.-o.-Format gegeneinander spielen: Die Cook-Inseln treffen auf Tonga und Amerikanisch-Samoa auf Samoa. Die beiden Sieger dieser Partien stechen drei Tage später um den Einzug in die zweite Runde. Die insgesamt acht Teams, die die zweite Runde bestreiten, wurden in zwei Vierergruppen gelost. Die betreffenden Spiele werden im Oktober und November dieses Jahres ausgetragen.

Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die dritte Runde und stechen im März 2025 um den garantierten OFC-Startplatz für 2026. Der Verlierer hat danach die Möglichkeit, sich über das interkontinentale FIFA-Play-off-Turnier zu qualifizieren und so für Ozeanien einen zweiten Startplatz beim Turnier in zwei Jahren zu erobern.

„Heute fällt der Startschuss für unsere Konföderation und unsere Mitgliedsverbände. Für viele Spieler ist dies ein wichtiger Moment. Allen teilnehmenden Teams winkt eine Riesenchance“, erklärte FIFA-Vizepräsident und OFC-Präsident Lambert Maltock in einer Videoansprache bei der Auslosung, die unter der Leitung von FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) durchgeführt wurde.

„Wir bei der OFC haben in den letzten Jahren zusammen mit unseren Verbänden viel unternommen, um uns zu steigern und für diesen Moment bereit zu sein. Wir haben viel Zeit investiert, damit wir, gestützt auf die drei strategischen Säulen der OFC – Entwicklung, Bildung und Spitzensport –, gemeinsam auf und neben dem Platz Höchstleistungen erbringen. Gratulation an unsere Verbände, Trainer, Teams und Spieler. Ihre Reise zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen.“