FIFA-Präsident lädt Fans ein: „Kommt, geniesst die Zeit und habt Spass an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025“

Das neue 32-Klub-Turnier in den Vereinigten Staaten, das 2025 stattfindet, wird der inklusivste globale Vereinswettbewerb aller Zeiten sein

„Wir brauchen Gelegenheiten, um Menschen aus aller Welt zusammenzubringen“, sagte Gianni Infantino in New York

FIFA-Präsident sieht die Partnerschaft mit Global Citizen als eine Chance „die Welt tatsächlich positiv zu verändern“

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino gab an, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sei eine ideale Gelegenheit „Menschen zusammenzubringen“, nachdem er die 12 Stadien in den USA bekannt gegeben hatte, in denen das historische Turnier bestehend aus 32 Mannschaften stattfinden wird. Dies tat er an der Seite von Hugh Evans, CEO von Global Citizen, Hugh Jackman, einem der Botschafter der Plattform, sowie zusammen mit DJ Khaled und Moderatorin Gayle King.

Die Austragungsorte in den USA, in denen die 63 Spiele der ersten Ausgabe der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ stattfinden werden, wurden auf dem Global Citizen Festival im Central Park von New York einer grossen Menschenmenge vorgestellt.

FIFA benennt 12 Stadien als Austragungsorte der legendären FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ 02:31

Infantino erklärte den Fans, dass der Wettbewerb nicht nur das grösste Fussballereignis sein werde, das jemals in den USA stattgefunden hat. Es sei auch eine Gelegenheit für das schöne Spiel, die Welt zu vereinen, da Vereine aus allen sechs Kontinentalverbänden um den Pokal kämpfen werden.

„Kommt, geniesst die Zeit und habt Spass“, sagte der FIFA-Präsident. „Es werden Millionen von Fans kommen, und sie werden genau wie ich feststellen, dass die amerikanischen Stadien so konzipiert wurden, dass die Menschen Spass haben, sich amüsieren und zusammen Zeit verbringen können. Sie kommen nicht nur, um das Spiel zu sehen und danach wieder zu gehen, sondern sie bleiben stundenlang vor Ort, und das ist genau das, was wir brauchen.“

„Wir brauchen Möglichkeiten, um Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Das werden wir auch bei der [FIFA] Klub-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr tun, bei dem die 32 besten Vereine aus Afrika, Asien, Südamerika, Nordamerika, Europa und Ozeanien antreten werden. Gleiches gilt ein Jahr später bei der [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft, an der 48 Länder teilnehmen werden. Das bringt Menschen und Fans zusammen. Wir erwarten mindestens fünf bis zehn Millionen Menschen, die in diese Länder reisen, um gemeinsam den Sport friedlich zu feiern. Das ist genau das, was wir brauchen.“

Später begab sich Infantino dann zum Times Square in der Innenstadt von Manhattan, um die Verkündung der Austragungsorte selbst auf gigantischen Bildschirmen an einem ikonischen Schauplatz mitzuverfolgen.

Ausserdem gab die FIFA die Partnerschaft mit Global Citizen bekannt. Die internationale Interessengemeinschaft, die sich für die Beendung extremer Armut einsetzt, hat die Rechte für die Produktion der ersten Halbzeitshow erhalten. Diese wird erstmals beim Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ im New-York-New-Jersey-Stadion am Sonntag, den 19. Juli 2026, stattfinden.

Im Rahmen der vierjährigen Partnerschaft, die auch die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 umfasst, können Fans Global Citizen mit einer Reihe von Initiativen unterstützen, die das Leben von Millionen von Menschen positiv beeinflussen soll und beispielsweise Kindern weltweit den Zugang zu Bildung ermöglichen will.

„Wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann können wir die Welt auch positiv verändern und die Botschaft von Global Citizen stärken. Wir können gemeinsam an neuen Initiativen arbeiten“, erklärte der FIFA-Präsident.

„Global Citizen wird die Halbzeitshow beim Finale hier in New York und New Jersey im Jahr 2026 produzieren. Das ist das erste Mal, dass so eine Show veranstaltet wird. Wir werden zudem an einigen weiteren gemeinsamen Aktivitäten zusammenarbeiten, um den besten Sport weltweit mit einer Organisation zu vereinen, die eine unglaubliche Arbeit für die gesamte Welt leistet. Wir wollen extreme Armut beenden und Bildung vorantreiben. Dies liegt in der DNA der FIFA. Ich bin sehr glücklich und stolz, dass wir uns auf diese Partnerschaft einigen konnten.“