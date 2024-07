FIFA-Präsident empfängt vor den Olympischen Spielen in Paris den neuen Präsidenten des kanadischen Fussballverbands

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vor dem Beginn des Olympischen Fussballturniers der Frauen in der FIFA-Niederlassung in Paris den neuen Präsidenten des kanadischen Fussballverbands, Peter Augruso, empfangen.

„Wir werden zeigen, was Kanada zu bieten hat und uns in der Welt so einmalig macht. Wir freuen uns, die Welt wieder in Toronto und Vancouver zu begrüssen.Alle, die hierherkommen, können ihre Flügel etwas ausbreiten und noch weitere Teile des Landes bereisen. Kanada ist ein wunderschönes Land. Wir laden 2026 die ganze Welt nach Kanada ein. Die Welt erwartet ein riesiges Fest und grossartige Spiele.“