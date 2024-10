FIFA-Präsident gratuliert Usbekistan zur Veranstaltung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™

Danach verfolgte Gianni Infantino an der Seite von Ednaldo Rodrigues, dem Präsidenten des brasilianischen Fussballverbands (CBF) und FIFA-Ratsmitglied, das Finale, in dem sich Brasilien mit einem 2:1-Sieg gegen Argentinien seinen sechsten Titel sicherte und seinen Rekord damit weiter ausbaute. Zuvor hatte die Ukraine im Spiel um Platz drei Frankreich mit 7:1 besiegt.

„Glückwunsch an Brasilien zum Rekordtitel Nummer sechs bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft und auch an Argentinien für eine grossartige Leistung beim Turnier. Alle teilnehmenden Teams und die Fans im wunderschönen Usbekistan haben für ein einzigartiges Turnier gesorgt, das ich sehr genossen habe“, betonte der FIFA-Präsident.

„Es war mir zudem eine grosse Freude, mit dem usbekischen Ministerpräsidenten, Abdulla Aripow, über die Fussballförderung zu sprechen. Ich danke ihm für die Unterstützung des Fussballs in seinem Land.“

Gianni Infantinos Dank ging auch an den usbekischen Staatspräsidenten, Schawkat Mirsijojew, sowie an den ganzen UFA unter der Leitung von Abdulsalom Asisow. „Sie sind die wirklichen Gewinner, da Sie die Welt in Ihrem schönen Land willkommen geheissen und sich hier alle wie zu Hause gefühlt haben“, betonte der FIFA-Präsident.