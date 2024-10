FIFA-Präsident würdigt 90 Jahre Fussball in Liechtenstein

„Es ist eine Ehre und ein Privileg, hier zu sein“, sagte der FIFA-Präsident in seiner Ansprache zur Feier des 90-Jahr-Jubiläums des Liechtensteiner Fussballverbands in Vaduz. „Ich bin hier und darf mit Ihnen feiern und Ihnen gratulieren. Sie stammen alle aus Orten, wo Amateurfussball gespielt wird. Wir wissen, was es bedeutet, Fussball zu spielen, und dass Sie alles dafür geben. Deshalb herzlichen Glückwunsch an Hugo [Quaderer, Präsident des Liechtensteiner Fussballverbands] und sein Team für diese 90 Jahre. Alle im Liechtensteiner Fussballverband und ihre Familien gehören zur Fussballwelt und der FIFA.“ Der Präsident bekräftigte ausserdem seine Unterstützung für die weitere Förderung des Frauenfussballs in Liechtenstein.