FIFA-Forward versetzt in Bhutan Berge – Infantino empfängt Verbandspräsidenten

Der FIFA-Präsident und der Präsident des Fussballverbands von Bhutan (BFF) Dasho Ugen Tsechup führen Gespräche in Paris, Frankreich

FIFA-Forward-Fördergelder unterstützen den BFF, bei der Bewältigung der besonderen Herausforderungen, die das Königreich im Himalaya bei der Entwicklung dieses wunderschönen Sports anzugehen hat

Bhutans Fussballwachstum sei „fantastisch“, so Infantino

Der beeindruckende Aufwärtstrend, in dem sich der Fussball im Bhutan befindet, war ein zentrales Thema bei den Gesprächen in den FIFA-Büros in Paris zwischen dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und seinem Amtskollegen Dasho Ugen Tsechup des Fussballverbands von Bhutan (BFF).

In einem Gebirgsland, in dem Bogenschiessen traditionell der größte Sport ist, konnte Bhutan mithilfe der FIFA-Forward-Finanzierung die Fussballinfrastruktur revolutionieren.

Seit Januar 2018 sind im Schatten des Himalayas im Nationalstadium Chalimithang acht Kunstrasenplätze in Einrichtungen für Mädchen- und Jungen-Fussballakademien in Thimphu installiert worden. Außerdem sind Stadien in Dagana, Punakha und in abgelegenen Gegenden wie Samtse aufgerüstet worden.

Infantino sagte über seinen Amtskollegen des BFF, der erst kürzlich in eine neue, vierjährige Amtszeit gestartet ist: „Es war mir eine Freude, Dasho Ugen Tsechup nach seiner Wiederwahl im Juni heute erneut im FIFA-Büro in Paris zu empfangen.

Es war fantastisch den Fussballwachstum in Bhutan in den letzten Jahren zu verfolgen und ich war glücklich, die Männer-Nationalmannschaft Anfang des Jahres bei der FIFA-Series zu sehen. Das FIFA-Forward-Programm hat sich unter anderem für die Spielfelder in Bhutan eingesetzt und dieses Land ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Initiative einen positiven Einfluss auf den Fussball überall auf der Welt haben kann.“

Neben der Verbesserung der Infrastruktur achtet der BFF besonders auf die Fussball-Basis. Im Juli 2023 schloss sich der Verband der wachsenden Zahl der FIFA-Mitgliedsverbände an, die alle das FIFA-Programm Football for Schools (F4S) eingeführt haben, welches sich zum Ziel gemacht hat, den Kindern nicht nur das Fussballspielen sondern auch Lebenskompetenzen beizubringen.

„Ich wurde zudem über den positiven Einfluss informiert, den FIFA Football for Schools leistet und ich sprach allen Beteiligten des BFF meinen Dank aus, sich den verschiedenen FIFA-Initiativen anzuschließen“, führte Infantino weiter aus.

„Jeder, der Präsident Dasho Ugen Tsechup bei seiner Ansprache beim FIFA-Fussballgipfel 2023 zugehört hat, ist sich darüber bewusst, dass er über die Vision und die Stärke verfügt, um den Zielen des BFF für dieses wunderschöne Spiel in diesem Land gerecht zu werden und ich versprach ihm, dass er sich auf dieser Mission auch weiterhin auf die Unterstützung der FIFA verlassen kann.“

Bhutan Football Federation President Dasho Ugen Tsechup 00:40

FIFA-Forward hat dem Bhutan bis zum heutigen Tag 11,4 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt und Dasho Ugen Tsechup ist sich der Bedeutung dieser Unterstützung bewusst.

„Ich erwähnte es bereits gegenüber dem FIFA-Präsidenten Infantino, dass es im Bhutan im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, in denen Fussbal gespielt wird, keine Sponsorenunterstützung gibt. Wir haben weder Medienunterstützung noch enorme Stadien für Torsammlungen“, führte er weiter aus.