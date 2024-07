Drei Versprechen des FIFA-Präsidenten bei internationalem Gipfeltreffen zum Thema Sport und nachhaltige Entwicklung

FIFA-Investitionen von mehr als USD 2 Milliarden in Fussballförderung in der Geschäftsperiode 2023–2026

Gianni Infantino gab anlässlich des internationalen Gipfeltreffens zum Thema Sport und nachhaltige Entwicklung in Paris drei Zusagen. Vor einem illustren Teilnehmerkreis aus Staatsoberhäuptern und führenden Akteuren der Sportwelt versprach er, dass der Fussball die Welt vereinen, die FIFA auch künftig in die Fussballförderung investieren und weltweit 1000 Mini-Spielfelder anlegen werde.

„Nelson Mandela hat einmal gesagt, wenn es auf diesem Planeten etwas gebe, das Menschen zusammenführen könne, dann sei es der Fussball“, so der FIFA-Präsident. „Genau das ist unsere Mission. Das ist so, war so und wird auch so bleiben. Wir wollen vereinen, und zwar in Frieden, mit Begeisterung und mit Freude.“