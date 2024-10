Philippinen bereit für wegweisende FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™

Hochrangige Delegation des lokalen Organisationskomitees bei viertägigem Beobachterprogramm in Usbekistan

Erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ 2025 in den Philippinen

Die Welt des Futsals hat bei den Männern einen neuen König. Letzten Sonntag hat sich Brasilien bei der zehnten Ausgabe der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ in Usbekistan zum sechsten Mal die WM-Krone gesichert.

Die Vorbereitungen für das erste FIFA-Turnier in den Philippinen laufen auf Hochtouren. Angelico Mercader (Generalsekretär des philippinischen Fussballverbands (PFF)), Aurelio San Agustín (Direktor des lokalen Organisationskomitees (LOC) für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2025™), Kevin Goco (stellvertretender PFF-Generalsekretär), Arne Reodique (Marketingdirektor) und Ritchie Ganaban (Wettbewerbsdirektor) nahmen als hochrangige LOC-Delegation am viertägigen Beobachterprogramm der Futsal-WM in Usbekistan teil.