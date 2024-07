OFC-Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ am FIFA-Sitz

Übertragung der Auslosung am 18. Juli 2024 ab 9 Uhr MEZ auf FIFA.com

Am Donnerstag, 18. Juli 2024, wird die Vorrunde mit den elf Mitgliedsverbänden der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ausgelost, die mit insgesamt 48 Teams das inklusivste Turnier aller Zeiten wird.

Christian Karembeu, FIFA-Legende und Weltmeister von 1998, der in Neukaledonien geboren ist, wird FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman bei der Auslosung ab 9 Uhr MEZ (19 Uhr Neuseelandzeit) am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) assistieren. Die Auslosung ist hier live zu sehen.