Neuseelands Futsal-Cheftrainer Marvin Eakins: Geduld, Ausdauer und Erfahrung

Eakins ist Cheftrainer der neuseeländischen Futsal-Nationalmannschaft der Männer

Er nahm 2016 an einem Futsal-Trainerkurs teil, der gemeinsam von der FIFA und dem neuseeländischen Fussballverband (NZF) organisiert wurde

Neun Jahre später führte er die Futsal Whites zu ihrem ersten Auftritt bei einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft

Neuseelands erste Teilnahme an einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft dauerte nur eine Woche. Für die Futsal Whites war es eine Nummer zu groß, sie schieden bereits in der Gruppenphase aus. Sie verlassen die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ mit drei Niederlagen, aber auch mit einigen wertvollen Erfahrungen im Gepäck.

„Die Teilnahme an dieser Weltmeisterschaft ist Teil des gesamten Lernprozesses“, sagt Cheftrainer Marvin Eakins gegenüber der FIFA. “Es ist eine Gelegenheit zu sehen, wo wir im [großen] Schema des Futsals auf der ganzen Welt stehen, wie unser Niveau ist, unsere Spieler gegen die Besten der Welt antreten zu lassen und gegen verschiedene Spielstile zu bestehen. Es war eine sehr lohnende Erfahrung.“

Und „Erfahrung“ ist für Eakins kein leeres Wort. Der Neuseeländer sieht darin einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Tatsächlich war es die Erfahrung, die er 2015 trotz seiner 29 Jahre und seines Status als Spieler auf einem Kurs für Futsal-Trainer suchte, der gemeinsam von der FIFA und dem neuseeländischen Fussballverband (NZF) organisiert wurde.

„Damals betrachtete ich diese Trainerausbildung als eine Möglichkeit, mich als Spieler zu verbessern. Und ich denke, das war sehr wertvoll, und ich würde es jedem anderen Spieler empfehlen, um sicherzustellen, dass man das Spiel aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann, mit dem Auge eines Trainers, und man sieht vielleicht Dinge, die man mit der Sicht eines Spielers nicht sehen würde“, erklärt er.

„Aber jedes Mal, wenn man an einem Trainerkurs teilnimmt, ist das eine Gelegenheit, mehr Wissen aufzusaugen. Ich bin überzeugt, dass dieser Kurs für den Rest meiner Karriere von entscheidender Bedeutung war. Der größte Teil, besonders damals, war die taktische Seite des Spiels. Wir hatten nur ein geringes Verständnis für die verschiedenen Möglichkeiten, Futsal zu spielen“, fährt er fort.

“Und ich denke, der andere Teil dieser Kurse sind die Menschen um einen herum. Man lernt viel, nicht nur vom Ausbilder, sondern auch von den anderen Trainern, die am Kurs teilnehmen. Die Menschenführung ist ein so großer Teil des Trainerberufs. Manchmal ist sie meiner Meinung nach wichtiger als die anderen Aspekte des Spiels. Und ich denke, dass man in diesen Kursen eine sanfte Einführung in diesen Bereich erhält.“

Auch hier sprechen Eakins' Erfahrung und seine Spielbilanz für ihn. Er ist der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft. Seit 2008 hatte er vergeblich versucht, die Kiwis zu einer ersten Weltmeisterschaft seit mehr als einem Jahrzehnt zu führen. Daher hielt er sich nicht zurück, seine Freude über die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan zu äußern. „Die Weltmeisterschaft fühlt sich anders an als jedes andere Turnier, an dem ich teilgenommen habe. Schon die Ankunft am Flughafen, die wunderbare Begrüßung und Aufnahme durch die örtliche Gemeinde in Andijon war etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, da wird einem erst klar, dass man bei einer Weltmeisterschaft dabei ist“, verrät er.

„Zum ersten Mal den Spielort zu betreten, den Platz zu sehen, ihn zu begehen, sich umzusehen und das Stadion selbst zu sehen, ist ziemlich aufregend – ich bekomme fast eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“

„Jedes Mal, wenn wir erfolglos waren, wurde der Traum [von der Weltmeisterschaft] ein bisschen größer. Im Jahr 2019 gab es einen traurigen Tag, als das Finale gegen die Salomon-Inseln im OFC Futsal Nations Cup nach einem 5:5-Unentschieden im Elfmeterschießen verloren ging“, so Eakins. „Deshalb bin ich froh, als Trainer hier zu sein, auch wenn ich lieber als Spieler dabei gewesen wäre. Dennoch betrachte ich es als Privileg, diese Gruppe von Spielern zur Weltmeisterschaft führen zu können – das ist enorm.“

Es ist sicherlich auch für seine Spieler ein Privileg. Mehr als ein Trainer hatten die Futsal Whites auf dem Weg nach Usbekistan 2024 einen Nationalhelden als Anführer. Denn auf dem Platz, an der Seitenlinie und auch hinter den Kulissen hat Eakins durch seinen Einfluss und sein Engagement einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Sports in Neuseeland geleistet.

„Neuseeland hat während des gesamten Spiels ziemlich hart gearbeitet“, erklärt er. „Der Fokus lag also definitiv nicht nur auf der Herren-Nationalmannschaft. Im ganzen Land wurde viel Arbeit investiert, um sicherzustellen, dass es Möglichkeiten für Kinder gibt, sich zu engagieren und Futsal zu spielen. Der Fokus liegt nicht nur auf den verfügbaren Talenten, sondern auch auf der Entwicklung von Futsal und dem Zugang zu diesem Sport.“

In Neuseeland gibt es viele Menschen, die viel mehr geleistet haben als ich und die eine Statue verdient hätten. Nicht nur im Futsal, sondern im ganzen Land. Es ist nicht sehr typisch für Kiwis, eine Statue für jemanden anfertigen zu lassen! Marvin Eakins