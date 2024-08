Offizieller Spielball enthüllt – die Spannung vor der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ steigt

In Anlehnung an das Motto „Meister des Tempos“ spiegelt das Design den rasanten Charakter des Sports ebenso wider wie das reiche kulturelle Erbe Usbekistans. Insgesamt fünf auffällige Interpretationen der Kalampir -Pfefferschote – einer Hauptzutat in der traditionellen usbekischen Küche – zieren den Ball. Jede einzelne von ihnen ist so meisterhaft designt, dass sie einen Spieler in Bewegung darstellt – niemals stillstehend genau wie auf dem Futsal-Spielfeld.

Der neue Spielball wird sein offizielles Debüt beim Eröffnungsspiel der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ feiern – dem ersten FIFA-Turnier, das in Zentralasien ausgetragen wird – und zwar in Bukhara und in der Hauptstadt Tashkent am 14. September. Zudem ist die im Osten gelegene Stadt Andijan einer der drei Austragungsorte für die 24 Mannschaftswettkämpfe. Die Ausgabe 2024 ist die insgesamt zehnte in der Geschichte der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft und findet bis zum 6. Oktober statt. Futsal ist im letzten Jahrzehnt nicht nur in Usbekistan sondern auch in ganz Zentralasien stark gewachsen. Die weissen Wölfe nahmen 2016 zum ersten Mal an der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft teil und erreichten 2021 die K.o.-Runde. Im Achtelfinale unterlagen sie in einem der spannendsten Spiele in der Geschichte des Turniers mit 8:9 gegen die IR Iran.