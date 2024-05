Usbekistans Aroma dominiert das offizielle Erscheinungsbild der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™

Gruppenauslosung am 26. Mai auf dem Registan-Platz in Samarkand

"Die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft in Usbekistan wird das erste FIFA-Turnier in Zentralasien und damit nicht nur ein denkwürdiger Moment in der Futsal-Geschichte, sondern auch für diese unglaubliche Region, die Teams und Fans gleichermaßen viel zu bieten hat", sagte FIFA-Turnierdirektor Jaime Yarza. "Die auffälligen Farben und Muster des offiziellen Looks fangen etwas von der Atmosphäre ein, die jeder erleben wird, der zu diesem aufregenden und außergewöhnlichen Turnier nach Usbekistan kommen wird."