FIFA unterstützt Mädchen aus den First Nations bei ihrer einmaligen Reise

50 Mädchen aus abgelegenen Gemeinden der First Nations besuchten das Spiel England gegen Nigeria in Brisbane/Meaanjin

50 Mädchen der First Nations im Alter von 11 bis 15 Jahren aus Westaustralien, dem Northern Territory und Central/Far North Queensland erlebten bei ihrem Besuch in Brisbane/Meaanjin eine einmalige Reise.

Junge Menschen stellen die größte Bevölkerungsgruppe der First Nations in Australien dar, doch in der Vergangenheit und in der Gegenwart wurden die Stimmen der Mädchen der First Nations nicht gehört oder gewürdigt, obwohl sie die zukünftigen Führungskräfte ihrer Gemeinschaften sind.