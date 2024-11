Enorme globale Interaktion und neue Nachhaltigkeitsmassstäbe bei grösster FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten

Das Turnier, das erstmals von zwei Verbänden aus verschiedenen Konföderationen gemeinsam organisiert wurde, war in Ozeanien ein enormer Erfolg. In dieser Region war bei den Zuschauerzahlen im Vergleich zur vorherigen Auflage 2019 in Frankreich ein Anstieg von 232,6 % zu verzeichnen. Die Live-Übertragungen zur Hauptsendezeit zogen die Fans in beiden Austragungsländern in ihren Bann, mit einem Anstieg der Zahlen um 161,3 % in Aotearoa Neuseeland und einer Steigerung um 204,1 % in Australien, dessen Nationalteam zum ersten Mal ins Halbfinale einzog.