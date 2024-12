Die Fussballwelt im Bann der Auslosung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Miami

Auslosung der Gruppen für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ heute um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ)

Weltweite Liveübertragung der Show auf FIFA.com, FIFA+, DAZN und weiteren Kanälen wie den eigenen Plattformen der qualifizierten Klubs

Leitung der Auslosung durch Alessandro Del Piero mit der Unterstützung globaler Sport- und Unterhaltungsstars sowie im Beisein Ehrengästen

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ erreicht einen weiteren Meilenstein, wenn die Kugeln und damit die Duelle im Rennen um den prestigeträchtigen Titel gezogen werden. Die weltbesten Klubs werden heute in Miami (USA) bei einer Show mit Starbesetzung erfahren, auf wen sie treffen werden, wenn die Klub-WM nächstes Jahr erstmals mit 32 Teams ausgetragen wird.

Während die Fussballwelt gebannt in die USA und auf dieses bahnbrechende globale Turnier blickt, das die Spieler und Fans der qualifizierten Teams begeistern wird, gibt die FIFA Einzelheiten dazu bekannt, wo, wann und wie die Gruppenspiele ausgelost werden und wo die Auslosung live und kostenlos zu sehen ist.

Wann findet die Auslosung statt? Die 32 qualifizierten Teams erfahren am Donnerstag, 5. Dezember 2024, um 13.00 Uhr Miami-Zeit (19.00 Uhr MEZ), wer ihre Gruppengegner sind.

Wo ist die Auslosung zu sehen? Die Auslosung findet im Telemundo Center in Miami statt und wird weltweit live auf FIFA.com, FIFA+ und dem Streamingdienst DAZN übertragen, der am Mittwoch als offizieller Sender der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ präsentiert wurde. Fans und Spieler können das Geschehen noch auf weiteren Kanälen verfolgen, u. a. auf den eigenen Plattformen der qualifizierten Klubs.

Wer ist bei der Auslosung dabei? Die italienische Fussballlegende Alessandro Del Piero nimmt die Auslosung im Hauptstudio vor. Dem Weltmeister von 2006 stehen als Assistenten weitere Stars aus der Fussball- und Unterhaltungsszene zur Seite. Durch die Show im Hauptstudio führen TV-Moderatorin Samantha Johnson sowie DAZN-TV-Moderatorin Diletta Leotta.

In einem zweiten Studio in Miamis Innenstadt werden die beiden Telemundo-Moderatoren Andrés Cantor und Ana Jurka weitere hochkarätige Gäste begrüssen.

Die innovative neue Trophäe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™, die von der FIFA zusammen mit dem renommierten internationalen Schmuckhersteller Tiffany & Co. entworfen wurde, wird von FIFA-Präsident Gianni Infantino und einer weiteren Fussballlegende erstmals physisch präsentiert.

Wie läuft die Auslosung ab? Die 32 für die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ qualifizierten Teams werden auf vier Töpfe mit den Nummern 1 bis 4 verteilt. In jedem Topf sind acht Kugeln mit je einem Namen eines qualifizierten Teams.

Die vier Töpfe enthalten folgende Teams:

Die Auslosung beginnt mit Topf 1. Nachdem alle Teams aus Topf 1 in die jeweiligen Gruppen gezogen wurden, werden die Teams aus den Töpfen 2, 3 und 4 gezogen. Dabei wird jeder Topf vollständig geleert, bevor mit dem nächsten Topf fortgefahren wird. Die Kugeln werden abwechselnd aus den Team- und Gruppentöpfen gezogen. Für jedes gezogene Team wird so gleich die Position in der jeweiligen Gruppe bestimmt. Die Auslosung ist beendet, sobald alle Teams aus Topf 4 gezogen wurden.

Für die Auslosung gelten verschiedene Einschränkungen, die für ein sportliches Gleichgewicht und geografische Vielfalt sorgen. Weitere Informationen zum Auslosungsverfahren sind hier zu finden.

Wo und wann findet die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ statt? Die historische erste Ausgabe des neuen exklusiven FIFA-Klubwettbewerbs findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA statt. Gespielt wird in zwölf erstklassigen Stadien in elf Städten.

Das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird im spektakulären MetLife-Stadion in New York/New Jersey ausgetragen, in dem rund ein Jahr später am 19. Juli 2026 auch das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ über die Bühne gehen wird.

Insgesamt werden bei der Klub-WM fünf Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ genutzt. Dazu kommen sieben weitere Stadien, die den besten Klubs und Spielern der Welt eine grossartige Kulisse bieten werden.

Wo und wann können Fans Tickets kaufen? Auf FIFA.com/tickets können Fans aktuelle Nachrichten und Informationen zu Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft.