Berichte liefern detaillierte Aufschlüsselung der weltweiten Zuschauerzahlen und der positiven Nachhaltigkeitsergebnisse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Der Nachhaltigkeits-Abschlussbericht - veröffentlicht in Übereinstimmung mit den GRI-Berichtsstandards – identifiziert die wichtigsten Erfolge von 79 Initiativen

Weltweit über alle Medien hinweg Interaktionen von fünf Milliarden Fans mit dem bahnbrechenden Turnier in Katar

Die FIFA, das FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 LLC (Q22) und der Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit (SC) haben den Nachhaltigkeits-Abschlussbericht zur FIFAFussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ veröffentlicht – der umfassendste Nachhaltigkeitsbericht seiner Art in der Geschichte des Turniers. Darin werden die erreichten Resultate im Vergleich zu den in der Nachhaltigkeitsstrategie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eingegangenen Verpflichtungen aufgeführt.

Der Abschlussbericht wurde in Übereinstimmung mit den „GRI Sustainability Reporting Standards“ erstellt.Der online erstellte Bericht beschreibt die Ergebnisse und Herausforderungen im Zusammenhang mit den 79 Punkten der Strategie.

„Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wurde dieses Potenzial genutzt und zahlreiche Neuerungen eingeführt, nicht zuletzt im Bereich des nachhaltigen Eventmanagements.Die FIFA, das FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 LLC (Q22) und der Oberste Rat für Organisation und Nachhaltigkeit (SC) setzten schon mehrere Jahre vor Turnierbeginn neue Massstäbe für nachhaltige Megasportveranstaltungen, die auch in den kommenden Jahren das Nachhaltigkeitsmanagement solcher Grossveranstaltungenmassgeblich beeinflussen werden.“

Unter vielen anderen sind 10 Schlüsselerfolge hervorzuheben, die FIFA, Q22, der Oberste Rat und die jeweiligen Interessengruppen bei der Vorbereitung, der Durchführung und in der Vermächtnisphase des Turniers erreicht haben.Diese Errungenschaften in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitnehmerwohl und Zugänglichkeit weisen auf eine Reihe von Neuerungen des Turniers hin, auf erstklassige Praktiken und Programme, die sicherstellen werden, dass das Vermächtnis der 22. Auflage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ langfristig und weitreichend ist.

Aus dem Bericht zur globalen Interaktion zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ geht ausserdem hervor, dass auf der ganzen Welt fünf Milliarden Fans mit dem Turnier interagierten und das Turnier in Katar somit die am intensivsten verfolgten FIFA Fussball-WM aller Zeiten war.Die von weltweit renommierten und branchenführenden unabhängigen Organisationen erstellten Zahlen bestätigen, dass die Veranstaltung die grösste in der 94-jährigen Geschichte des Turniers war.