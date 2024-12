Ancelotti und Courtois von Real Madrid nehmen den überraschenden Finalisten des FIFA-Interkontinental-Pokals 2024™ Pachuca nicht auf die leichte Schulter

Real Madrid CF und Pachuca CF wollen die Saison „mit einem Höhepunkt beenden“, wenn sie am Mittwoch im Finale des FIFA-Interkontinental-Pokals Katar 2024™ presented by Aramco im Lusail-Stadion in Doha, Katar, aufeinandertreffen. Als Sieger der UEFA Champions League 2023/24 erfuhr Real Madrid am Samstag, dass der Gegner im Finale Pachuca heißen wird, nachdem die Mexikaner Al Ahly im FIFA Challenger Cup Qatar 2024 besiegen konnten. Der Gewinner des CONCACAF Champions Cups, Los Tuzos, musste sich zuvor im FIFA Derby of the Americas Qatar 2024 gegen Botafogo de Futebol e Regatas durchsetzen. Mit diesem aktualisierten Turnierformat wird die Saison 2023/24 mit dem Finale abgeschlossen, die beide Mannschaften gerne mit Stil beenden würden.