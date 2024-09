Beschlüsse des Ratsausschusses zum FIFA-Interkontinental-Pokal 2024™

Jährlich stattfindendes Klubturnier der FIFA mit fünf Spielen, darunter eigenständige interkontinentale Wettbewerbe

Al Ain zu Hause gegen Auckland City im ersten Spiel am 22. September 2024

Finale am 18. Dezember 2024 in Katar, zwei Jahre nach dem Endspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™

Der Ratsausschuss traf einstimmig mehrere wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Austragung des FIFA-Interkontinental-Pokals™, des jährlich stattfindenden Klubturniers der FIFA, das mit einem spannenden neuen Format mit eigenständigen interkontinentalen Wettbewerben und den Meistern aller sechs Konföderationen daherkommt.

Der fünf Spiele umfassende FIFA-Interkontinental-Pokal™ beginnt am 22. September und endet am 18. Dezember 2024. Die ersten beiden Spiele finden in den Ländern der Heimteams statt, während die restlichen Spiele in Katar ausgetragen werden.

Mit dem neuen Format ab 2024 erhält erstmals mehr als ein Klub die Gelegenheit, bei einem FIFA-Wettbewerb zu Hause anzutreten, wobei der besser klassierte der beiden Klubs der betreffenden Begegnung jeweils Heimrecht geniesst. Damit erhalten mehr Menschen die Möglichkeit, ihren Klub in einem FIFA-Spiel anzufeuern.

Im ersten Spiel, dem Afrika-Asien-Pazifik-Play-off-Spiel, trifft am Sonntag, 22. September 2024, Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate), Sieger der AFC Champions League 2023/24, zuhause auf Auckland City, den Sieger der OFC Champions League 2024.

Im zweiten Spiel geht es bereits um eine erste Trophäe – den Afrika-Asien-Pazifik-Pokal –, wenn der Sieger des Afrika-Asien-Pazifik-Play-off-Spiels am Dienstag, 29. Oktober 2024, in Kairo (Ägypten) auf Al Ahly, den Gewinner der CAF Champions League 2023/24, trifft.

In Spiel 3 – dem „Derby of the Americas“ – am Mittwoch, 11. Dezember 2024, stehen sich Pachuca, Gewinner des Concacaf Champions Cup 2024, und der Gewinner der CONMEBOL Libertadores 2024 (Finale am 30. November) gegenüber.

Am Samstag, 14. Dezember 2024, spielen die Gewinner der Spiele 2 und 3 um den Challenger Cup (Spiel 4) und den Finaleinzug.