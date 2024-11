FIFA und Katar lancieren WM-Nachhaltigkeitsfonds 2022 zur Förderung wegweisender Initiativen mit der WTO, der WHO und dem UNHCR

Gesundheitswesen/Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Der Nachhaltigkeitsfonds unterstützt Initiativen, die an die Kampagnen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ anknüpfen und auf bessere Arbeitsbedingungen zielen. Gemeinsam mit der WHO unterstützt die FIFA die Initiative „Beat the Heat“, die auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen zielt, die aufgrund des Klimawandels am stärksten von extremer Hitze und den damit verbundenen Beschäftigungs- und Umweltfolgen bedroht sind.