Nachhaltigkeitsfonds der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zugunsten der sozial Schwächsten

"Nach dem Turnier in Katar wird der Nachhaltigkeitsfonds der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine neue Richtung einschlagen und eine internationale Dimension verfolgen, so dass besonders gefährdete Menschen weltweit unterstützt werden", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in seiner Ansprache auf dem GOAL 2022 and Generation Amazing Youth Festival in Doha.