Málaga-Mittelfeldspieler Luismi: "Bei einem Schlag auf den Kopf muss man als Erstes das Spiel verlassen"

Málagas Mittelfeldspieler Luismi musste nach einer Kopfverletzung im Jahr 2012 operiert werden - Eingreifen des Arztes war entscheidend

Die meisten Spieler erholen sich vollständig und sicher von einer Gehirnerschütterung - aber es ist wichtig, die Anzeichen zu kennen

Wenn der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, muss der Spieler aus dem Spiel genommen werden

Luis Miguel Sánchez, besser bekannt als Luismi, spielt für Málaga CF in der spanischen Segunda División. Wie alle seine Kollegen strebt der 32-Jährige jede Woche danach, die Ziele seiner Mannschaft zu erreichen – in ihrem Fall, auf dem Aufstieg in die zweite Liga aus der letzten Saison aufzubauen. Aber es gibt ein Detail, das er nicht vergisst. Dank des schnellen Eingreifens eines Arztes kann er den Sport, den er liebt, weiterhin genießen. Luismi erlitt im November 2012 einen Schlag auf den Kopf, als er für die Reservemannschaft des FC Sevilla spielte. In seinem Fall waren das schnelle Handeln des Arztes, seine medizinische Betreuung und die Beharrlichkeit, ihn zu Untersuchungen zu bringen, entscheidend. Dieses schnelle Handeln prägte Luismi, der nun ein perfektes Beispiel dafür ist, dass man Gehirnerschütterungen ernst nehmen und den ärztlichen Anweisungen folgen sollte, wenn diese auftreten.

„Es war in der letzten Minute des Spiels. Eine Flanke kam herein, ein Gegenspieler und ich gingen darauf zu und stießen mit den Köpfen zusammen“, erklärte Luismi gegenüber Inside FIFA. „Die Sanitäter kamen, aber ich war weder ohnmächtig noch hatte ich einen Gedächtnisverlust. Trotz des heftigen Schlags auf den Kopf fühlte ich mich gut, aber der Arzt sagte mir, dass ich mich etwas seltsam anhörte und bestand darauf, dass ich eine CT-Untersuchung mache, bevor er mich nach Hause gehen ließ.“ Die CT-Untersuchung ergab zwei gebrochene Knochen in seinem Schädel, die sofort operiert werden mussten. „Nach der Operation dauerte es ganze sechs Monate, bis ich wieder auf dem Spielfeld stand. Es waren zwei Tage im Krankenhaus, in denen ich nicht wusste, was auf mich zukommen würde“, fuhr er fort. „Es war eine Verletzung, die im Fussball nicht häufig vorkommt, sie ist kompliziert und ich hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ich dachte, es wäre etwas, das schnell geht. Während dieser sechs Monate wurde ich immer von meiner Familie überwacht. Es war eine komplizierte Sache, mit der man umgehen musste“, erzählt er. „Wenn der Arzt nicht darauf bestanden hätte, mich zu Untersuchungen mitzunehmen, hätte ich es nicht gewusst. Die Gesundheit steht über jedem Spiel, über allem.“

Angesichts seiner persönlichen Geschichte sprach Inside FIFA mit Luismi über die kürzlich gestartete Kampagne „Vermuten und Schützen“, die von der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen wurde, um das Bewusstsein für Gehirnerschütterungen zu schärfen. Der Fall des Spaniers ist eine eindringliche Mahnung für Spieler, Betreuer und alle, die mit dem schönen Spiel zu tun haben, dass kein Spiel das Risiko wert ist und wie wichtig es ist, nach einer vermuteten oder bestätigten Gehirnerschütterung dem ärztlichen Rat zu befolgen. „Ich bin der gleichen Meinung wie die Ärzte: Wenn es einen Schlag auf den Kopf gibt, ist das Erste, was man tun sollte, das Spiel zu verlassen. Es passiert nichts. Das Leben geht weiter, und das ist das Wichtigste. Man muss wissen, was man im Moment hat, je früher, desto besser, und von da an die Richtlinien zur Genesung befolgen, die einem gegeben werden.“ Die Kampagne „Vermuten und Schützen“ der FIFA und der WHO geht in diese Richtung und betont, dass man sich schützen und so früh wie möglich einen Arzt aufsuchen sollte.

„Diese Art von Kampagne ist wichtig und notwendig, und ich schätze sie sehr hoch ein. Sie gelten nicht nur für den Sport, sondern für das Leben im Allgemeinen, zum Beispiel wenn ein Kind stürzt... Der Kopf ist [medizinisch] komplex. Wenn man einen Schlag auf den Kopf bekommt, hat man nichts zu verlieren, wenn man ihn untersuchen lässt." Angesichts der Tatsache, dass eine Gehirnerschütterung als traumatische Hirnverletzung eingestuft wird, unterstreicht die Kampagne auch die Vorteile des Schutzes von Spielern nach einer vermuteten Gehirnerschütterung und der Gewährleistung einer sicheren Rückkehr zum Spiel - insbesondere, wenn die Symptome, anders als im Fall von Luismi, nicht so offensichtlich sind. Im Laufe der Jahre hat sich der Fussball auf dieses anhaltende Problem eingestellt, zum Beispiel mit der zusätzlichen dauerhaften Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen - etwas, auf das Luismi stolz ist. „Das ist die logischste Sache der Welt. Vielleicht gibt es Spieler, die das nicht für wichtig halten, aber ich sehe es als gut und notwendig an. Schauen Sie sich nur an, was mir passiert ist...“, sagt er. Der Mittelfeldspieler weiß, wie hilfreich sein Fall ist, um alle auf die Symptome von Gehirnerschütterungen aufmerksam zu machen: „Glauben Sie mir, wir müssen [Gehirnverletzungen] ernst nehmen. Wenn ich keine gehabt hätte, wäre ich mir der Bedeutung nicht so bewusst." Im Laufe der Zeit hat sich Luismi daran gewöhnt, seine Geschichte zu erzählen, und er ist stolz darauf, dass sich Organisationen, Ligen, Verbände und Vereine zunehmend mit dem Thema befassen. „Die verschiedenen Einrichtungen sind darauf vorbereitet, wissen Bescheid und reagieren schnell“, fügt er hinzu.

