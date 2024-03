Ausschreibungsverfahren 2034

Gemäss den Grundsätzen der Rotation zwischen den Konföderationen sowie zwecks Sicherung bestmöglicher Austragungsbedingungen wird das Bewerbungsverfahren für die Turniere 2030 und 2034 gleichzeitig durchgeführt. Die FIFA-Mitgliedsverbände der AFC und der OFC sind zum Bewerbungsverfahren für die WM 2034 zugelassen. Mit der Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA, der 100-Jahr-Feier in Argentinien, Paraguay und Uruguay (vorbehaltlich der Zustimmung durch den FIFA-Kongress) und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in Marokko, Portugal und Spanien (vorbehaltlich der Zustimmung durch den FIFA-Kongress) sowie der Ausschreibung der Austragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ unter den Verbänden der AFC und der OFC wird jede Region der Welt die Möglichkeit haben, in einem 8-Jahres-Zyklus eine WM-Endrunde zu veranstalten.