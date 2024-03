2030 ist ein symbolträchtiger Meilenstein für die FIFA, denn seit der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die in drei Stadion in Südamerika ausgetragen wurde, sind genau 100 Jahre vergangen. Nach umfassenden Beratungen mit allen Konföderationen hat der FIFA-Rat einer einzigartigen 100-Jahr-Feier der WM in Südamerika zugestimmt, genauer gesagt in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Daher werden, vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses des von der FIFA-Administration durchgeführten Bewerbungsverfahrens, deren positivem Evaluierungsbericht an den FIFA-Rat (zur Bewertung, ob die Mindestvorgaben für die Veranstaltung erfüllt sind) und einer Bestätigung durch den FIFA-Kongress drei Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in Uruguay, Paraguay und Argentinien ausgetragen.