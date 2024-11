Das FIFA-Programm für digitale Kompetenzen feiert sein zweijähriges Bestehen mit Auszeichnungen für die besten Mitgliedsverbände

Das FIFA-Bildungsprogramm Digital Skills wird im Januar 2023 mit dem Ziel lanciert, das Know-how der Mitgliedsverbände auszubauen

Aserbaidschanische, ägyptische, indonesische und salvadorianische Verbände als Top-Teilnehmer für 2024 anerkannt

Das Programm "hat sich zu einem globalen Knotenpunkt für die Förderung der Marketing- und kommerziellen Fähigkeiten des Fussballs entwickelt", sagt FIFA-Direktorin Charlotte Burr

Anlässlich des zweijährigen Bestehens des FIFA-Bildungsprogramms Digital Skills hat die FIFA am 7. November Sonderauszeichnungen für die engagiertesten Mitgliedsverbände bekannt gegeben. In diesem Jahr wurden der Aserbaidschanische Fussballverband (AFFA), der Ägyptische Fussballverband (EFA), der Indonesische Fussballverband (PSSI) und der Salvadorianische Fussballverband (FESFUT) als Top-Teilnehmer ausgezeichnet und erhalten die einmalige Gelegenheit, ihr digitales Know-how zu erweitern. Vertreter dieser Verbände werden im nächsten Jahr vom Königlichen Belgischen Fussballverband (RBFA) in Tubize, Belgien, zu einem bereichernden Wissensaustausch empfangen. Das von FIFA+ unterstützte FIFA-Bildungsprogramm Digital Skills hat seit seiner Einführung wichtige Meilensteine erreicht und eine globale Gemeinschaft geschaffen, die sich der Verbesserung des Fan-Engagements und des wirtschaftlichen Erfolgs durch digitale Transformation verschrieben hat. Das Programm bietet E-Learning-Kurse und Schulungen zu Themen wie Erstellung eines digitalen Marketingplans, Fan-Engagement, Gamification, Grundlagen der Live-Produktion, Marketing für den Frauenfussball, Aufbau eines Social-Media-Sharing-Programms für Spieler, Gestaltung eines erfolgreichen Sponsoring-Pakets, Optimierung des Engagements auf TikTok- und META-Plattformen, Datenanalyse und Nutzung von KI im Fussballmarketing.

"Mit inzwischen 175 teilnehmenden Mitgliedsverbänden, über 1.511 engagierten Lernenden und fast 4.000 auf der Plattform protokollierten Lernstunden ist das FIFA-Programm für digitale Kompetenzen zu einem globalen Knotenpunkt für die Förderung der Marketing- und kommerziellen Fähigkeiten des Fussballs geworden. Wir freuen uns, dass die Mitgliedsverbände weltweit digitale Strategien nutzen, um die Fans zu begeistern und das Wachstum voranzutreiben, und wir freuen uns, sie dabei zu unterstützen, in diesem digitalen Zeitalter innovativ und führend zu sein", sagte Charlotte Burr, Direktorin von FIFA+, und hob das schnelle Wachstum des Programms hervor. "Die Teilnahme am FIFA-Bildungsprogramm Digital Skills war für die RBFA eine lohnende Erfahrung. Es war inspirierend, unser Fachwissen mit anderen zu teilen und von den vielfältigen Einblicken zu lernen, die uns verschiedene Fallstudien und Expertenredner vermittelten", fügte Manu Leroy, Direktor für Marketing und Kommunikation beim Königlichen Belgischen Fussballverband (RBFA), hinzu. "Wir freuen uns darauf, die Preisträger zu einem sinnvollen Wissensaustausch begrüßen zu dürfen. Wir sind bestrebt, die Grenzen des digitalen Marketings zu erweitern, um den Fussball in der heutigen Zeit relevant und ansprechend zu halten."