Island veranstaltet FIFA-Workshop zum Vereinsmanagement

2018 wurde die Welt von Islands bemerkenswerter Reise auf die Weltbühne in Russland in den Bann gezogen, als das Land allen Widrigkeiten trotzte und als kleinste Nation eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erreichte. Auch die isländische Frauennationalmannschaft ist seit langem eine Quelle des Stolzes und hat an den letzten vier Ausgaben der UEFA Women's EURO teilgenommen. Solche Erfolge für ein Land mit nur 400.000 Einwohnern unterstreichen, dass es sich um eine Nation handelt, die es gewohnt ist, das Beste aus den begrenzten Ressourcen zu machen. Das macht den nordischen Inselstaat zu einem idealen Gastgeber für die FIFA-Workshops für Vereinsmanagement, eine Initiative, die darauf abzielt, Vereinsführungskräfte mit grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten und die Vereine auf ihrem Weg zur Professionalisierung und operativen Exzellenz zu unterstützen. Der zweitägige Workshop (11.-12. November) in Reykjavik wurde von der FIFA in Zusammenarbeit mit dem isländischen Fussballverband (KSI) und dem isländischen Ligaverband (ITF) veranstaltet. Im Mittelpunkt standen bewährte Praktiken im Vereins- und Ligamanagement, wachsende Vereinsstrukturen und die operative Planung.