Professionalisierungsprogramm für Ligen und Klubs

Die Profifussballabteilung betreibt eine Reihe von Programmen zur weltweiten Professionalisierung des Fussballs. Sie bietet FIFA-Mitgliedsverbänden, Klubs und Ligen in Bereichen wie strategischer Planung, Wettbewerbsorganisation und -formaten, Führungsstrukturen, Handel, Medienrechten und Kommunikation massgeschneiderte Unterstützung. Die Projekte werden auf konkrete Anfragen hin in der Regel zusammen mit der FIFA-Division Mitgliedsverbände entwickelt, wobei die FIFA Mitgliedsverbände und/oder Organisatoren von Ligen bei spezifischen Problemen berät. In den letzten Jahren hat die FIFA-Profifussballabteilung u. a. in folgenden Ländern Professionalisierungsprojekte realisiert: