FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (November 2024)

Stärkung der lokalen Fussballvereine in Afrika

TDS Workshop in Kroatien

Umfassende Workshops vermitteln Wissen

In Indonesien stand Klubmanagement im Mittelpunkt. In Jakarta und auf Bali fand ein fünftägiger FIFA-Workshop zu diesem Thema abgehalten. Eine ähnliche Veranstaltung wurde in Island durchgeführt.

Debüt für Amina Gutschi in Österreichs höchster Spielklasse

Amina Gutschi wurde 2020 erstmals als FIFA-Schiedsrichterassistentin nominiert und stieg vier Jahre später aus dem Förderkader in den Elitebereich auf. Anfang November feierte sie nun hr Debüt als Schiedsrichterassistentin in der höchsten Spielklasse Österreichs. Damit ist die FIFA-Schiedsrichterassistentin aus Vorarlberg nach Sara Telek die erst zweite Frau der ÖFB-Geschichte, die in der Bundesliga debütiert.

Football for Schools baut seine Präsenz weiter aus

Ähnlich groß war die Freude in Uganda, wo eine große Anzahl von Schulen von einer Ballspende und einer Einführung in das Programm profitierte. In Uganda wurde eine breite Plattform geschaffen, auf der 235 Schulen in einem umfassenden zweitägigen Workshop für Lehrer in der West-Nil-Region vertreten waren. In Honduras wurden in ähnlicher Weise Fussbälle für Bildungszentren in Choluteca und Valle verteilt.