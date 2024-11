HFF-Generalsekretärin nimmt am Einführungstag im FIFA-Büro in Paris teil

Tsioni nahm an einem FIFA-Einführungstag im FIFA-Büro in Paris teil

Die kürzlich ernannte Generalsekretärin des Griechischen Fussballverbands (Hellenic Football Federation, HFF), Domna Tsioni, besuchte das FIFA-Haus in Paris, um an einem FIFA-Einführungstag teilzunehmen. Wenn ein/e neue/r Generalsekretär/in oder Präsident/in gewählt oder ernannt wird, werden sie von der FIFA eingeladen, um die verschiedenen Aktivitäten der FIFA und die den Mitgliedsverbänden zur Verfügung stehenden FIFA-Dienstleistungen kennenzulernen. Tsioni, die im Juli 2024 zur Generalsekretärin des griechischen Verbandes ernannt wurde, und dem HFF wird der Einführungstag helfen, die Programme und die Unterstützung der FIFA zu nutzen, um den Fussball in Griechenland weiterzuentwickeln. „Die FIFA als globaler Fussballverband muss sicherstellen, dass wir unseren Mitgliedern die besten Einrichtungen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen und sie mit allen Optionen und Möglichkeiten zur Aktivierung verschiedener FIFA-Programme vertraut machen“, sagte Elkhan Mammadov, Direktor Mitgliedsverbände Europa bei der FIFA.