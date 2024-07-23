فرق مختلطة من الجنسين ستتولى تحكيم مسابقتي كرة القدم الأولمبية في باريس 2024

فريق مختلط من الحكام يتولى تحكيم مباريات اليوم الافتتاحي للرجال والسيدات

قامت توري بينسو، التي ستتولى تحكيم المباراة الافتتاحية لمسابقة السيدات بين فرنسا وكولومبيا، بتحكيم نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

سيتم تمثيل حكام المباريات من الاتحادات الستة في مسابقة كرة القدم الأولمبية وكأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™

تم تأكيد حكام المباريات لليوم الافتتاحي من مسابقة كرة القدم الأولمبية في باريس 2024، حيث ستعمل فرق تحكيم مختلطة من الجنسين معاً في الألعاب الأولمبية في نفس الوقت. وسيتولى فريق بقيادة الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون ومساعدة مواطنيه ماكسيميلانو ديل ييسو وفاكوندو رودريجيز إدارة المباراة الافتتاحية لمسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال بين البلد المضيف فرنسا والولايات المتحدة على ملعب مارسيليا يوم الأربعاء 24 يوليو/تموز. وتنضم إليهم الحكمة الأوروغوايانية أناهي فيرنانديز التي ستتولى مهمة الحكم الرابع بينما سيكون حكم الفيديو المساعد الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي، بمساعدة المكسيكي غييرمو باتشيكو.

وستُشرف الحكمة الأمريكية توري بينسو، التي أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023 FIFA والتي شهدت فوز إسبانيا على إنجلترا على ملعب أستراليا في سيدني، على المباراة الافتتاحية لمسابقة السيدات بين فرنسا وكولومبيا على ملعب ليون يوم الخميس 25 يوليو/تموز. وسينضم إليها كل من بروك مايو وكاثرين نيسبيت، من الولايات المتحدة أيضاً، بينما ستؤدي الحكمة الأوغندية شاميرة نبادا مهام الحكم الرابع. وستكون تاتيانا غوزمان، أول امرأة تتولى تحكيم مباراة للرجال في نيكاراغوا، حكمة الفيديو المساعدة، إلى جانب الجامايكية دانيون بارشمنت التي ستكون مساعدتها.