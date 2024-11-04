أينوا فرنانديز وفيماريست دياز: من لاعبتين إلى حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

بدأت فيمارست دياز وآينهوا فرنانديز مسيرتهما المهنية كلاعبتي كرة قدم

كلتاهما كانتا حكمتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

”كحكمتين، يجب أن تكونا غير مرئيتين"، قالتا في انسجام تام

كرة القدم النسائية لها قصصها المميزة: أهداف في اللحظات الأخيرة، ورائدات اللعبة، ونجمات يرفعن الكؤوس عالياً وسط هدير المشجعات المنتشيات... ولكن هناك شخصيات رئيسية أخرى، بالإضافة إلى كونهم مشاركين أساسيين، فهم أيضاً جزء من كل إنجاز: الحكام. خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، اتخذت هؤلاء النساء، اللواتي من غير المرجح أن يتلقين تصفيقاً حاراً على عملهن، مواقعهن في منتصف الملعب وعلى طول خط التماس للقيام بما يعتبر أحياناً أصعب مهمة على الإطلاق: أن يكنّ محايدات ودقيقات، وفوق كل شيء، غير مرئيات. فيمارست دياز وآينهوا فرنانديز هما اثنان منهن. تنحدران من بلدين وخلفيتين مختلفتين، لكنهما وصلتا إلى نفس الوجهة: أعلى مستوى من التحكيم النسائي في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة.

أحلام أينوا فرنانديز وفيماريست دياز 02:15

رحلة غير متوقعة

لنعد إلى 3 ديسمبر 2015. كانت فنزويلا وكولومبيا تتنافسان على أحد بطاقتي التأهل إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بابوا غينيا الجديدة 2016 FIFA. مع انتهاء المباراة بالتعادل في الدقائق القليلة الأخيرة من عمر المباراة، قادت دياز فريقها إلى التقدم برأسية من ضربة ركنية. كانت المشاهد هائلة، وكان الهدف كافياً لفنزويلا لضمان التأهل إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لأول مرة في تاريخها. ”كانت تلك واحدة من أفضل اللحظات في حياتي"، هكذا تذكرت عندما جلست مع موقع Inside FIFA. وأضافت: ”ذلك الشعور بالنشوة والسعادة والطاقة التي تشعر بها في تلك اللحظة مختلفة تماماً عن أي شيء آخر“.

لكن قصة فيمارست ليست قصة شخص اختار مصيره، أو على الأقل، ليس عن وعي. كانت لاعبة كرة قدم. كانت لاعبة جيدة. ولكن في يوم من الأيام ستصل إلى جمهورية الدومينيكان حيث ستجد هدفها الحقيقي. وقالت عن هذا الأمر ”أعتقد أنك، كلاعبة، لا تتخيل أبدًا أن تكون حكمًا في أي مرحلة من المراحل. في كثير من الأحيان، ينظر إلينا العديد من اللاعبين على أننا الأشرار على أرض الملعب، لذلك لا يمكنك تخيل القيام بذلك“.

”لقد جئت إلى هذا البلد الجميل - جمهورية الدومينيكان - وهذا ما فتح لي العديد من الأبواب. التقيت بأشخاص مهمين للغاية مثل إيراسيما أغيلار، رئيس إدارة الحكام الدومينيكان، الذي اقترح عليّ أن أصبح حكماً. وبصراحة، أحببت ذلك منذ اللحظة الأولى. لقد وقعت في حب الوظيفة تماماً“.

بالنسبة لأينهوا، انتهى بها المطاف كحكم من خلال مسار مختلف. فبلدها أندورا ليس لديه خبرة كبيرة في المنافسات الدولية، كما أن مسيرتها كحارسة مرمى توقفت بسبب الإصابة. تقول: ”لقد بدأت التحكيم بسبب إصابة أوقفتني عن اللعب، ولكن ليس الركض“.

ما بدأ كنشاط قصير الأمد، أصبح هدف حياتها. في الرابعة والعشرين من عمرها، قررت أن تكون حكمًا مساعدًا. وعلى الرغم من أن أندورا لم تمنحها الكثير من الفرص على أرض الملعب كلاعبة كرة قدم، إلا أنها وجدت الكثير منها على خط التماس. وأوضحت قائلة: ”لقد رأيت المزيد من الفرص كحكم مساعد“، وهي تدرك تمامًا أنه في بلد بحجم أندورا، فإن العمل كحكم دولي يعد إنجازًا كبيرًا يسمح لها بالسفر ومشاركة بعض ثقافتها، وفي الوقت نفسه أن تكون سفيرة لأندورا في بقية أنحاء العالم.

رؤية اللعبة من زاوية مختلفة

بالتأكيد لم تكن خبرتهما كلاعبتين لكرة القدم وقتاً ضائعاً. كل السنوات التي استثمراها في ممارسة اللعبة تؤتي ثمارها اليوم أيضًا. ”بما أنني كنت لاعبة، أفهم كيف يشعر اللاعبون الآخرون في الملعب. أعرف متى تبدأ المباراة في الغليان، عندما يفقد أحد اللاعبين أعصابه، لأنني مررت بذلك من قبل، وهذا يمنحني ميزة، ولكنني أيضًا أتحمل المسؤولية: الآن علي أن أحاول السيطرة على ما كان يسيطر علي لما كنت لاعبة“. اليوم، وبعد مرور بضع سنوات، يضحكن وهن يفكرن في الأوقات التي اختلفوا فيها مع الحكم. والآن بعد أن أصبحت الصافرة في أيديهم، يرون الأمور بطريقة مختلفة. ترى ”فيمارست“ الجانب المضحك: ”كنت واحدة من اللاعبات اللاتي يمكن أن يكنّ... صريحين قليلاً مع الحكام، إذا جاز القول"، اعترفت بابتسامة عريضة. ”لم أتفق حقًا مع هذا الحكم. والآن بما أنني أصبحت واحدة منهن، أردت أن أجدها لأعتذر لها وأقول لها: انظري، أنا معجبة بما تفعلينه، لأنني الآن أفهم مدى صعوبة أن أكون في مكانك“.

العيش مع الأخطاء

ما تعلموه هو أن كونك حكماً هو أن تتعلم تقبل الأخطاء. لأن الأخطاء أمر لا مفر منه. تقول فيمارست، نقلاً عن بيبيانا ستاينهاوس-ويب، رئيسة قسم التحكيم النسائي في FIFA: ”أكبر أخطائنا هي أفضل معلم لنا. نحن بشر، ولا يمكنني القول بأننا لن نرتكب خطأً في المستقبل أو أننا لم نرتكب خطأً في الماضي. لذا علينا مواصلة العمل على ذلك وتجاوزه والمضي قدمًا“. أن تكون حكماً هو أمر متناقض بشكل متزايد. ”علينا أن نكون غير مرئيين"، قالا في انسجام تام تقريبًا. لأنهم إذا قاموا بعملهم بشكل جيد، فلن يتحدث عنهم أحد. يدرك فيمارست ذلك تمامًا. واعترفت: ”بالطبع هناك ضغط - لا يمكن إنكار ذلك“. ”هناك دائمًا هذا الثقل على أكتافنا، لكن علينا أن نعرف كيف نوجهه ونستغله حتى يجعلنا هذا الشعور بالضغط نقوم بعمل أفضل كلما دخلنا إلى الملعب“. من جانبها، تحدثت أينهوا بطريقة أكثر اتزانًا عندما تواجه هذه اللحظات الكبيرة. ”عندما ينتهي كل شيء، أنت تعمل مع فريقك وتستعد وتتدرب وتبذل قصارى جهدك. عندما تدخل إلى أرض الملعب، كل ذلك يختفي“.

أحلام لا حدود لها