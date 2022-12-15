أساطير FIFA في زيارة لمستشفى الأطفال: مبادرة بسيطة ذات أثر كبير

قام كاكا وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو بزيارة مستشفى سدرة للطب

فاز الثلاثة بكأس العالم في الماضي

تأثر ديل بييرو بشجاعة الأطفال وعائلاتهم

قام أساطير FIFA الفائزون بلقب كأس العالم كاكا وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو بزيارة قسم طب الأطفال في مستشفى سدرة الطبي في الدوحة، حيث تجاذبوا أطراف الحديث مع الأطفال المرضى وعائلاتهم، وقدّموا هدايا كروية. وبمناسبة هذه الزيارة، قال كاكا لموقع FIFA.com إن هذه الخطوة جلبت بعض السعادة للأطفال، وتمنى أن تكون قد ساعدت على جعلهم يبتعدون بتفكيرهم، وإن لفترة وجيزة، عن معركتهم مع أمراض غالباً ما تكون عصيبة. كما قال النجم البرازيلي الذي خاض ثلاث نسخ من كأس العالم وفاز باللقب العالمي سنة 2002، إن هذه الخطوة إنما تمثل نوعاً من العرفان للعبة مقابل كل ما قدمته له.

وأضاف كاكا: "يسعدنا للغاية أن نتشارك بهذه المبادرة، فهي تعني أن بوسعي رد قليل من الجميل الذي منحتني إياه كرة القدم. أنا ممتن جداً للعبة، ولكل ما حققته بفضلها. أحاول رد ذلك الجميل بطرق مختلفة، وهذا أحدها". كما قال إن رود فعل الأطفال تُثبت أن مثل هذه الزيارات تترك أثراً حقيقياً، وهو أحد أهداف أساطير FIFA: "ينظر الأطفال إلى الأمور بطريقة مختلفة، وبدرجة من الأمل، إذ يبتسمون ويمزحون ويتحدثون عن كرة القدم.

يُظهر ذلك كيف أنه يمكن أن يكون لمبادرة بسيطة تأثير كبير جداً. [كل ما نقوم به] هو الذهاب إلى هناك، وأخذ هدية، وسنرى السعادة تضيء وجههم". "وكما هو الحال بالنسبة إلى كاكا، أعرب أليساندرو ديل بييرو عن تأثره بشجاعة الأطفال المرضى وعائلاتهم، وقال النجم الإيطالي الذي خاض كأس العالم في نسخ 1998 و2002 و2006 ونال اللقب العالمي في آخرها: "درجة قوة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة لا تصدّق.