ماتياس غرافستروم يحضر المؤتمر السنوي لاتحادات بلدان الشمال الأوروبي

خلال زيارة إلى أيسلندا، التقى الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم، برؤساء وأمناء عموم الاتحادات الاسكندنافية الستة الأعضاء، وزار العديد من مرافق كرة القدم المخصّصة للعبة، وحضر مباراتين لكرة القدم أُقيمتا في العاصمة. وكانت المناسبة هي المؤتمر السنوي للاتحادات الأعضاء في دول الشمال الأوروبي، الذي عُقد في ريكيافيك وضواحيها يومي 15 و16 أغسطس/آب. وقد استضاف رئيس الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم ثورفالدور أورليغسون السيد جرافستروم، الذي يحمل الجنسية السويدية. وانضم إليهم مسؤولون تنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة وموظفون إداريون من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، واتحاد جزر فارو لكرة القدم، واتحاد فنلندا لكرة القدم، والاتحاد النرويجي لكرة القدم، والاتحاد السويدي لكرة القدم، والاتحاد الأيسلندي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد بدأت عطلة نهاية الأسبوع المثمرة للسيد غرافستروم مساء يوم 14 أغسطس/آب، بحضوره مباراة تصفيات الدوري الأوروبي بين فريقي بريدابليك وزرينيسكي موستار في كوبافوغور، جنوب وسط مدينة ريكيافيك. وفي اليوم التالي، بدأ العمل، الذي تضمن اجتماعات وعروضاً تقديمية تناولت مواضيع ذات اهتمام استراتيجي وتنموي مشترك. بعد ذلك، عُقِدَ لقاء مع رئيسة جمهورية أيسلندا هالا توماسدوتير، في مقر إقامتها الرسمي في بيساستادير، وهي لاعبة سابقة في الجامعة ولا تزال من أشد مشجعي كرة القدم حتى اليوم.