ماتياس غرافستروم يحضر المؤتمر السنوي لاتحادات بلدان الشمال الأوروبي

عُقدت فعاليات هذا الحدث في ريكيافيك، أيسلندا، يومي 15 و16 أغسطس/آب، وتضمنت اجتماعات وعروضاً تقديمية وزيارات إلى المرافق
انضم إلى الأمين العام لـFIFA جرافستروم، رؤساء وأمناء عامون وموظفون من جميع الاتحادات الأعضاء في دول الشمال الأوروبي الستة
كما حضر السيد جرافستروم مباراة للرجال وللسيدات خلال الرحلة
خلال زيارة إلى أيسلندا، التقى الأمين العام لـFIFA ماتياس جرافستروم، برؤساء وأمناء عموم الاتحادات الاسكندنافية الستة الأعضاء، وزار العديد من مرافق كرة القدم المخصّصة للعبة، وحضر مباراتين لكرة القدم أُقيمتا في العاصمة. وكانت المناسبة هي المؤتمر السنوي للاتحادات الأعضاء في دول الشمال الأوروبي، الذي عُقد في ريكيافيك وضواحيها يومي 15 و16 أغسطس/آب. وقد استضاف رئيس الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم ثورفالدور أورليغسون السيد جرافستروم، الذي يحمل الجنسية السويدية. وانضم إليهم مسؤولون تنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة وموظفون إداريون من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، واتحاد جزر فارو لكرة القدم، واتحاد فنلندا لكرة القدم، والاتحاد النرويجي لكرة القدم، والاتحاد السويدي لكرة القدم، والاتحاد الأيسلندي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقد بدأت عطلة نهاية الأسبوع المثمرة للسيد غرافستروم مساء يوم 14 أغسطس/آب، بحضوره مباراة تصفيات الدوري الأوروبي بين فريقي بريدابليك وزرينيسكي موستار في كوبافوغور، جنوب وسط مدينة ريكيافيك. وفي اليوم التالي، بدأ العمل، الذي تضمن اجتماعات وعروضاً تقديمية تناولت مواضيع ذات اهتمام استراتيجي وتنموي مشترك. بعد ذلك، عُقِدَ لقاء مع رئيسة جمهورية أيسلندا هالا توماسدوتير، في مقر إقامتها الرسمي في بيساستادير، وهي لاعبة سابقة في الجامعة ولا تزال من أشد مشجعي كرة القدم حتى اليوم.
كما اغتنم السيد جرافستروم فرصة زيارة مقر الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم، حيث التقى بالسيد أورليغسون، والأمين العام إيستين بيتر لاروسون، ومسؤولي الاتحاد. وجاءت دعوة السيد أورليغسون عقب اجتماعه في أبريل/نيسان 2024 مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو والأمين العام في العاصمة الفرنسية باريس. وهناك، ناقش الطرفان التحسّن الملحوظ الذي أحرزته أيسلندا على الساحة الدولية، بالإضافة إلى طلب الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم الانضمام إلى مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) إلى جانب النقاش حول البنية التحتية الحيوية لكرة القدم في هذه الدولة الجزرية.
وخلال عودته إلى أيسلندا هذا الشهر، اطلّع السيد جرافستروم شخصياً على بعض البنية التحتية المبتكرة والمكيفة، بما في ذلك صالة ميدغاردور الرياضية في غاردابير المجاورة. اكتمل بناء ميدغاردور عام 2022، وهي واسعة بما يكفي لاستيعاب ملعب كامل الحجم. لقد غيّرت هذه المرافق الرائعة، التي تتيح اللعب على مدار العام، مشهد كرة القدم الأيسلندية وحظوظها إلى الأبد. اختُتم مؤتمر دول الشمال الأوروبي في ١٦ أغسطس/آب في ملعب لاوغاردالسفولور الوطني، حيث شاهد السيد جرافستروم وزملاؤه فوز فريق بريدابليك على فريق أف أتش هافنارفيوردور بنتيجة 3-2 في نهائي مثير لكأس أيسلندا للسيدات.