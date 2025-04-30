الاتحادات الأعضاء المعنية تُقدِّم اتفاقيات تقديم العطاءات لاستضافة نسختي 2031 و2035 من كأس العالم للسيدات FIFA™

اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم يتقدّم باتفاق ترشُّح لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2031™

اتفاق ترشُّح مشترك بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، واتحاد ويلز لكرة القدم لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2035™

سيُجري FIFA عملية تقييم شاملة، وفي حال استيفاء متطلبات الاستضافة، سيتولى كونغرس FIFA تعيين الدول التي ستستضيف كل نسخة من النسختين

تماشياً مع الجدول الزمني المحدد لعمليات الترشُّح لاستضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، تلقى FIFA اتفاقيات تقديم العطاءات من الاتحادات الأعضاء التالية:

كأس العالم للسيدات FIFA 2031™

اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم الذي أكد اهتمامه بتقديم ملف ترشُّح مشترك مع اتحادات وطنية أخرى من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (على أن يتم تأكيد ملف الترشُّح المشترك لاحقاً).

كأس العالم للسيدات FIFA 2035™

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، واتحاد ويلز لكرة القدم

توفر اتفاقية تقديم العطاءات للاتحادات الأعضاء المترشِّحة معلومات عن هيكل ومضمون ملف الترشُّح والوثائق الواجب تقديمها، مع ضمان التزامها بالمبادئ الأساسية التي تنطوي عليها عملية التقدّم بملفات الترشُّح لاستضافة البطولة، ألا وهي الموضوعية والشفافية والنزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والإدارة المستدامة للأحداث والفعاليات.

وبعد عملية تقييم شاملة، سينشر FIFA تقارير تقييم ملفات الترشُّح المتعلقة بالنسختين، وفي حال استيفاء متطلبات الاستضافة، ستتولى الاتحادات الأعضاء المجتمعة في كونغرس FIFA تعيين الدول التي ستستضيف كل نسخة من النسختين، وذلك في الربع الثاني من عام 2026.