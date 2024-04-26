FIFA يُطلق النسخة الرابعة من البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي

ويُعتبر FIFA الاتحاد الرياضي الدولي الأكثر تجربة في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي، حيث كان طرفاً في آلاف القضايا المتعلقة بمختلف النزاعات القانونية، منها ما هو تأديبي، ومنها ما يتعلق بمكافحة المنشطات، ومنها ما هو تعاقدي. ويقوم البرنامج على منهجية تعليمية عملية وشخصية، مدعومة بنظريات وأبحاث تركز بالأساس على الإجراءات والجوانب العملية للقضايا المحالة على محكمة التحكيم الرياضي، مع الاطلاع على نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي. ويتمحور البرنامج حول ثلاث وحدات تمتد كل منها أربعة أيام، على أن تُقام في كل من ميامي وبوينوس آيريس وزيوريخ خلال الربع الأخير من عام 2024.