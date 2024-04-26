FIFA يُطلق النسخة الرابعة من البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي
يُقدم البرنامج دليلاً مفصلاً لإجراءات محكمة التحكيم الرياضي (CAS)
يزخر FIFA بتجربة واسعة في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي
يتلقّى المشاركون إرشادات عملية وتحليلاً مُعمَّقاً لمختلف الإجراءات المعمول بها في التحكيم الرياضي
أطلق FIFA النسخة الرابعة من البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي، الذي يُقدِّم للمشاركين إرشادات عملية ونظرية حول الإجراءات المعمول بها في محكمة التحكيم الرياضي.
يُذكر أن البرنامج التنفيذي في التحكيم الرياضي مُوجَّه للمحامين المهتمين بالقوانين التي تحكم الرياضة وكذلك للمستشارين القانونيين الداخليين للاتحادات الوطنية والقارية والأندية والبطولات واتحادات اللاعبين، حيث يستند إلى ما يزخر به FIFA من دراية واسعة وتجربة مستفيضة في مجال تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي.
ويُعتبر FIFA الاتحاد الرياضي الدولي الأكثر تجربة في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي، حيث كان طرفاً في آلاف القضايا المتعلقة بمختلف النزاعات القانونية، منها ما هو تأديبي، ومنها ما يتعلق بمكافحة المنشطات، ومنها ما هو تعاقدي. ويقوم البرنامج على منهجية تعليمية عملية وشخصية، مدعومة بنظريات وأبحاث تركز بالأساس على الإجراءات والجوانب العملية للقضايا المحالة على محكمة التحكيم الرياضي، مع الاطلاع على نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي. ويتمحور البرنامج حول ثلاث وحدات تمتد كل منها أربعة أيام، على أن تُقام في كل من ميامي وبوينوس آيريس وزيوريخ خلال الربع الأخير من عام 2024.
وسيُقدِّم البرنامج للمشاركين المحاور التالية:
تحليل مُعمَّق لمختلف أنواع الإجراءات وأبرز الحالات المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي
إرشادات عملية لحل النزاعات في القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي
مدخل إلى نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي
جلسات مخصَّصة لتسليط الضوء على أبرز القضايا المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي
وسيُشرف على إدارة الوحدات موظفون من FIFA ومحامون مستقلون وخبراء تحكيم من محكمة التحكيم الرياضي ومستشارون عامون وإداريون من مختلف مؤسسات كرة القدم. سيُفتح باب طلبات المشاركة من 26 أبريل/نيسان إلى 28 يونيو/حزيران 2024، ويمكنكم الاطِّلاع على مزيد من المعلومات حول البرنامج على موقع legal.fifa.com أو في الكتيب الرسمي.